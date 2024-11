Un jeune motard de 19 ans est décédé à Bussigny, ce jeudi matin. Il s'est retrouvé coincé entre deux véhicules et a chuté, mais l'enquête doit déterminer les circonstances exactes de l'accident.

La police n'a pu que constater le décès d'un jeune motard de 19 ans, près d'une zone industrielle à Romanel-sur-Morges (VD). Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Un motard de 19 ans est décédé, ce matin à Bussigny (VD). Ce jeudi 21 novembre 2024, la Centrale Vaudoise Police (CVP) a été informée vers 7h10 d'un accident sur la route cantonale, peu après la zone industrielle du Moulin-du-Choc.

«Le motocycliste qui circulait en direction de Bussigny est entré en collision avec deux véhicules, celui qui venait en sens inverse et celui qui suivait la moto», explique la police cantonale dans un communiqué. Les secours sont rapidement intervenus, mais le jeune homme domicilié dans la région est décédé sur place.

Deux automobilistes choqués

Le conducteur et la conductrice des deux voitures – un Français de 27 ans et une Suissesse de 38 ans – sont tous deux «fortement choqués», détaillent les forces de l'ordre. Pour les besoins de l’enquête, la route cantonale entre Aclens et Bussigny a été fermée provisoirement à la circulation, avant d'être nettoyée.

Le Ministère public et sa procureure de service ont ouvert une instruction pénale. Les gendarmes de l’unité de circulation sont chargés de l'investigation.

Une ambulance du TCS, un médecin d'urgence de Morges et plusieurs patrouilles de la gendarmerie dont l’unité circulation et des sapeurs-pompiers sont intervenus.