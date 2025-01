Le nouveau président entame les consultations pour nommer un Premier ministre

Le nouveau président libanais, Joseph Aoun, entame lundi des consultations parlementaires en vue de désigner un Premier ministre pour former un gouvernement qui devra relever des défis majeur dans un pays en crise.

Joseph Aoun (gauche) a été élu vendredi à la présidence du Liban. Photo: AFP

Ces consultations, une obligation constitutionnelle dans le cadre du système confessionnel de partage du pouvoir au Liban, interviennent quelques jours après l'élection de Joseph Aoun, sous pressions étrangères, notamment de la part des Etats-Unis et de l'Arabie saoudite, pour une issue rapide.

Dirigé par un gouvernement intérimaire mené par Najib Mikati, le petit pays méditerranéen n'avait plus de président depuis octobre 2022 du fait des dissensions politiques, malgré une grave crise économique et le conflit qui a opposé pendant plus d'un an, avant un cessez-le-feu fin novembre, le Hezbollah libanais à Israël.

Source: AFP