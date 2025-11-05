Le ministre israélien de la Diaspora critique vivement Zohran Mamdani, nouveau maire élu de New York, le qualifiant de «soutien du Hamas». Zohran Mamdani deviendra en janvier le premier maire musulman de la ville, suscitant des réactions controversées.

Un ministre israélien qualifie le nouveau maire de New York de «soutien du Hamas»

Leministre israélien Amichaï Chikli a vivement critiqué l'élection du nouveau maire de New York. Photo: IMAGO/alterphotos

Le ministre israélien de la Diaspora a fustigé mercredi Zohran Mamdani, élu la veille maire de New York, qu'il a qualifié de «soutien du Hamas», tout en appelant les Juifs de la ville à émigrer en Israël. Zohran Mamdani, 34 ans, deviendra en janvier le premier maire musulman de New York.

«La ville qui fut autrefois un symbole de liberté dans le monde vient de confier ses clés à un soutien du Hamas», a écrit sur X le ministre de la Diaspora et de la Lutte contre l'antisémitisme, Amichaï Chikli, une des personnalités de l'actuel gouvernement israélien, l'un des plus à droite de l'histoire d'Israël.

Soutien à la cause palestinienne

Il a ajouté que les positions de Zohran Mamdani «n'étaient pas très éloignées de celles des fanatiques jihadistes qui, il y a 25 ans, ont assassiné trois mille» personnes, en référence aux attentats du 11 septembre 2001 perpétrés par al-Qaïda à New York et Washington.

Ces derniers mois, Zohran Mamdani s'est à plusieurs reprises élevé contre l'antisémitisme, tout en dénonçant également l'islamophobie dont il dit avoir été victime. Zohran Mamdani est un soutien de longue date de la cause palestinienne. Ses positions sur Israël, qu'il a qualifié de «régime d'apartheid» et dont il a dénoncé l'offensive dans la bande de Gaza comme un «génocide», ont suscité de vives réactions, notamment la colère d'une partie de la communauté juive.

Cette offensive a été lancée le 7 octobre 2023 en riposte à l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien. «New York ne sera plus jamais la même, surtout pour sa communauté juive», a ajouté Amichaï Chikli sur X, en invitant «les Juifs de New York à envisager sérieusement de faire de la Terre d'Israël leur nouveau foyer».

Attaques de Trump

La victoire électorale nette de Zohran Mamdani est intervenue malgré des attaques visant ses politiques et ses origines musulmanes, provenant notamment des milieux d'affaires, de médias conservateurs et du président américain Donald Trump.

Trump est intervenu à la dernière minute dans la campagne électorale mardi, qualifiant Zohran Mamdani de «haineux» envers les Juifs. Amichaï Chikli est connu pour ses prises de position, parfois retentissantes, sur l'actualité internationale, en particulier en lien avec les personnes juives dans le monde.