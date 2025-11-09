DE
Un millier de vols annulés par jour
La paralysie budgétaire américaine fait chuter le trafic aérien

Le ministre américain des Transports a prévenu dimanche que le trafic aérien allait progressivement chuter en raison du blocage budgétaire, qui pousse les autorités à réduire les vols face à la pénurie d’aiguilleurs du ciel.
Publié: 16:56 heures
Le trafic aérien va chuter en raison du shutdown, qui pousse les autorités à réduire les vols face à la pénurie d’aiguilleurs du ciel.
Le ministre américain des transports a averti dimanche que le trafic aérien allait progressivement se réduire «à peau de chagrin», en raison du blocage budgétaire qui s'étire et conduit les autorités à diminuer le nombre de vols face à la pénurie d'aiguilleurs du ciel.

Depuis vendredi, le régulateur américain de l'aviation, la FAA, demande aux compagnies de réduire leur programme, entrainant l'annulation de plus d'un millier de vols par jour, soit environ 4% du trafic aérien américain, alors qu'un grand chassé-croisé s'approche dans le pays, fin novembre.

«Le trafic aérien va se réduire à peau de chagrin alors que tout le monde veut voyager pour voir sa famille» à l'occasion de la traditionnelle fête de Thanksgiving, a déclaré le ministre américain des transports, Sean Duffy, sur Fox News.

