Un militant palestinien abattu par des colons en Cisjordanie

«Il n'y a pas d'alternative» à la solution à deux Etats, insistent la France et la Suisse

Il n'y a pas d'alternative à la solution à deux Etats, israélien et palestinien, pour parvenir à la paix au Moyene-Orient, ont plaidé lundi la France et nombre d'autres Etats dont la Suisse, lors d'une conférence internationale à l'ONU à New York, boycottée par Israël et les Etats-Unis.

«Seule une solution politique à deux Etats permet de répondre aux aspirations légitimes des Israéliens et des Palestiniens à vivre en paix et en sécurité. Il n'existe pas d'alternative», a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Photo: AFP

«Après 22 mois de tentatives infructueuses, il est illusoire d'espérer un cessez-le-feu pérenne sans dessiner une vision commune de l'après-guerre à Gaza, sans tracer un horizon politique et une alternative à l'état de guerre permanent», a-t-il insisté.

Cette conférence a toutefois été critiquée avec virulence lundi par les Etats-Unis. Le Département d'Etat a dénoncé une initiative «improductive et inopportune», qui s'apparente à un «coup de publicité» au milieu «d'efforts diplomatiques délicats visant à mettre fin au conflit». De son côté, Israël a accusé la conférence de «renforcer une illusion».

Sourcre: AFP