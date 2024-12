La Russie revendique la prise de deux nouvelles localités dans l'est de l'Ukraine

Moscou a revendiqué mercredi la prise de deux nouvelles localités près de la ville de Kourakhové, dans l'est de l'Ukraine, où les forces de Kiev perdent du terrain chaque jour face à des troupes russes plus nombreuses et mieux armées.

Le ministère russe de la Défense a affirmé dans un communiqué que ses hommes ont pris le contrôle des localités de Stari Terny et Troudové, situées à proximité de la ville minière de Kourakhové, cible des assauts russes depuis plusieurs semaines.

L'armée ukrainienne, minée par le manque d'hommes et d'armements, est sur la défensive depuis plus d'un an. Depuis l'automne, ses forces reculent de plus en plus rapidement.

Outre les villes de Pokrovsk et Koupiansk, les Russes cherchent à conquérir Kourakhové, située à proximité d'un important gisement de lithium, un minerai rare.

Source: AFP