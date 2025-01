Un goût «pimenté et désagréable»

L'enquête a révélé des taux d'arsenic 350 fois supérieurs à la dose létale. Photo: dr

AFP Agence France-Presse

Six membres d'une même famille au Brésil sont tombés malades après avoir mangé un gateau de Noël, et trois en sont morts. Une parente a été arrêtée, soupçonnée d'y avoir ajouté de l'arsenic, ont annoncé lundi les autorités locales.

Le commissaire chargé de l'enquête Marcos Veloso a fait état, lors d'une conférence de presse, de «preuves robustes» incriminant la femme soupçonnée du triple homicide le 23 décembre dernier à Torres, dans l'Etat du Rio Grande do Sul (sud). Son identité n'a pas été révélée, mais selon plusieurs médias brésiliens, il s'agit de la belle-fille de la femme qui a préparé le gâteau.

Des analyses ont retrouvé des taux très élevés d'arsenic dans le sang des victimes, dans les parts restantes du gâteau, mais aussi dans la farine utilisée. Selon le commissaire, les convives ont constaté un goût «pimenté» et «désagréable» dès les premières bouchées et la cuisinière leur a aussitôt demandé d'arrêter de consommer le gâteau. Mais il était déjà trop tard.

350 fois la dose létale

Trois soeurs, le mari de l'une d'entre elles, la fille et le petit-fils d'une autre sont tombés malades. Deux des soeurs, âgées de 58 et 65 ans, sont mortes après avoir été hospitalisées, ainsi que la fille de l'ainée, qui avait 43 ans. Les trois décès sont intervenus à quelques heures d'intervalle. La troisième soeur, âgée de 61 ans, qui a préparé le gâteau, est toujours à l'hôpital dans un état stable, selon le dernier bulletin médical. Le mari d'une des soeurs et l'enfant de 10 ans ont quitté l'hôpital.

«Il suffit de 35 microgrammes d'arsenic pour provoquer la mort d'une personne. Chez une des victimes, on a retrouvé une concentration 350 fois plus élevée», a expliqué Marguet Mittman, directrice de la police scientifique du Rio Grande do Sul, dans la même conférence de presse.

Le commissaire a dit ne pas avoir encore formulé d'hypothèse sur le mobile, assurant que les relations entre les membres de cette famille étaient «harmonieuses», mais que des «divergences» anciennes pourraient expliquer ce triple homicide. La police locale a également demandé l'exhumation du corps de l'ex-mari de la femme qui a préparé le gâteau. Il est mort en septembre d'une «intoxication alimentaire».