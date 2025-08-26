Publié: il y a 12 minutes

Des pluies de mousson torrentielles au Cachemire indien ont provoqué un glissement de terrain meurtrier, faisant cinq victimes. Les inondations ont également détruit des ponts et des maisons.

Un glissement de terrain au Cachemire indien fait au moins cinq morts

Une femme et son bétail se déplacent près des rives de la rivière Tawi à Jammu, le 26 août 2025. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Cinq personnes ont été tuées dans un glissement de terrain suite à des inondations frappant mardi le Cachemire indien, qui ont aussi emporté des ponts et détruit des maisons, suite à des pluies de mousson intenses dans la région himalayenne, ont rapporté les médias indiens.

L'agence de presse Press Trust of India (PTI) a diffusé des images montrant des torrents d'eau brune s'écrasant sur des ponts et recouvrant des temples hindous. Un haut responsable des autorités locales, Omar Abdullah, a qualifié la situation dans la région de Jammu de «très sérieuse».

Plus de 70 victimes

Les inondations et les glissements de terrain sont fréquents pendant la saison de la mousson de juin à septembre, mais les experts disent que le changement climatique, combiné à un développement mal planifié, augmente leur fréquence, leur gravité et leur impact.

Les inondations du 5 août ont submergé la ville himalayenne de Dharali, dans l'Etat indien de l'Uttarakhand, et l'ont enterrée sous la boue. Le bilan probable de cette catastrophe dépasse les 70 morts, mais n'a pas été confirmé.

Le 14 août, de puissants torrents provoqués par une pluie intense ont dévasté le village de Chisoti, dans le Cachemire administré par l'Inde, tuant au moins 60 personnes.