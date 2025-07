Un feu de forêt menace le Grand Canyon, forçant l'évacuation de la rive nord. La rive sud, plus touristique, reste accessible, tandis que le parc national du Black Canyon of the Gunnison au Colorado est entièrement évacué à cause d'un autre incendie.

AFP Agence France-Presse

Les autorités américaines ont ordonné l'évacuation de touristes d'une zone du très célèbre site du Grand Canyon, dans le sud-ouest des Etats-Unis, face à la progression rapide d'un feu de forêt. «Tous les visiteurs de la rive nord (North Rim) du parc national du Grand Canyon sont tenus d'évacuer immédiatement», a annoncé le service des parcs nationaux jeudi soir sur son site internet.

L'ordre d'évacuation a été donné en raison de l'avancée d'un feu de forêt ayant brûlé plus de 400 hectares plus au nord. La rive sud (South Rim) du parc, la plus touristique, reste elle encore accessible. Avec ses paysages grandioses, le Grand Canyon, gorge creusée par le fleuve Colorado, est l'un des sites touristiques les plus visités des Etats-Unis et attire chaque année près de cinq millions de visiteurs.

Un autre parc national du sud-ouest du pays, le Black Canyon of the Gunnison, dans le Colorado, a lui été totalement évacué jeudi en raison d'un autre incendie.

Ce dernier, causé par la foudre, a déjà ravagé plus de 600 hectares, alimenté par des vents puissants, une végétation très sèche et des températures très élevées. Une alerte aux températures extrêmes a également été issue cette semaine pour le parc de Grand Canyon, avec des températures attendues pouvant dépasser les 46°C à l'ombre par endroits.