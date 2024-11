Le monde regarde l'Europe de l'Est avec inquiétude et les experts observent un réarmement de plus en plus colossal. Les armes autonomes pourraient marquer un tournant. Se dirige-t-on vers une guerre des machines? Un expert nous aide à mieux comprendre la situation.

1/4 Le conflit semble s'être enlisé dans une guerre d’usure sans aucune fin en vue, à court terme du moins. Photo: IMAGO/SNA

Janine Enderli

Cela fait maintenant 1000 jours que la guerre a repris en Europe: le 25 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine et le conflit s’est enlisé dans une guerre d’usure sans aucune fin en vue, à court terme du moins. Alors que les populations des deux pays commencent à montrer des signes de lassitude, un expert militaire américain suggère que les armes autonomes pourraient bouleverser la donne.

«C'est une impasse, on peut presque parler d'un conflit gelé», explique le conseiller en stratégie Greg Melcher dans un entretien avec le quotidien allemand «Der Tagesspiegel».

Bien que les succès sur le champ de bataille oscillent toujours d'un côté à l'autre et que la Russie ait récemment obtenu des succès, les chiffres bruts donnent une autre image. «Si je vous montre sur une carte où se trouvait le front entre l'armée russe et l'armée ukrainienne il y a un an et où il se trouve aujourd'hui, vous ne verrez guère la différence.»

«Les machines à tuer autonomes» pourraient conduire à une montagne de cadavres

Greg Melcher pense que les systèmes d'armes automatisés pourraient constituer une avancée décisive. Dans le développement de ces systèmes d'armes, il voit l'Ukraine en tête. «Dans moins d'un an, des machines à tuer autonomes auront été développées et la guerre avec la Russie deviendra un test pour cette technique.»

Selon le militaire, des centaines d'entreprises ukrainiennes sont impliquées dans le développement de systèmes d'armes autonomes. L'homme est de plus en plus remplacé par la machine. Les informations de Reuters vont dans le même sens. Une de ces entreprises de fabrication appartient à l'Ukrainien Yuri Shelmuk. Elle fabrique des brouilleurs pour drones, à raison de 2500 unités par mois.

Il y a même une liste d'attente. «Les drones aériens bon marché ont stoppé toutes nos attaques», déclare Yuri Shelmuk. «C'est pourquoi nous avons dû réagir.» Grâce aux brouilleurs, les drones russes hostiles doivent être détectés très tôt. Pour ce faire, ils utilisent différents moyens pour perturber les systèmes informatiques des drones.

Le film «Terminator» devient-il réalité?

Derrière les «machines à tuer autonomes» se cachent d'une part des drones automatisés, de plus en plus commandés par une intelligence artificielle, et d'autre part des technologies de défense contre les drones telles que des lasers et des mitraillettes automatisées. Les nouveaux robots sans nom pourraient également être utilisés pour livrer des biens aux soldats, soigner les blessés et positionner les pistolets mitrailleurs.

La grande majorité des plus de 800 entreprises du secteur de la défense ukrainien ont été créées après l'invasion russe de 2022. Mais l'enjeu est également délicat. «Les Ukrainiens vont développer des choses que nous aurions préféré ne pas inventer», craint Greg Melcher. «Ce qu'ils préparent me fait beaucoup penser aux enjeux du film 'Terminator' de James Cameron. Ici, les questions éthiques ne sont clairement pas prioritaires.»