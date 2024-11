1/2 Les ATACMS américains ont une portée allant jusqu'à 300 kilomètres. Photo: IMAGO/Avalon.red

Guido Felder

Ces missiles, que Joe Biden a promis, ont une portée allant jusqu'à 300 kilomètres. L'utilisation devrait pour le moment se limiter à la région de Koursk, où les Ukrainiens ont conquis le territoire russe et où l'on estime que jusqu'à 15'000 soldats nord-coréens soutiennent les Russes.

Avec cette décision, le président américain exauce un vœu très attendu du président ukrainien Volodymyr Zelensky. La raison pour laquelle le président américain autorise maintenant cette intervention controversée est bien précise.

Biden veut tout faire pour aider les Ukrainiens au cours de ses deux derniers mois de présidence car on peut s'attendre à ce que son successeur, Donald Trump, réduise l'aide. Joe Biden dispose encore d'une enveloppe de six milliards de dollars qui peut être d'un grand soutien.

Les Russes doivent être stoppés dans leurs attaques massives contre l'infrastructure énergétique ukrainienne. Avec la panne d'électricité, les Ukrainiens risquent de passer un hiver très froid dans des maisons impossibles à chauffer.

Selon Philipp Adorf, expert des Etats-Unis à l'université de Bonn, la raison la plus importante devrait être la participation de la Corée du Nord à la guerre. «L'objectif est de montrer sans équivoque à la Russie qu'une extension du conflit a des conséquences.»

Cette autorisation d'utiliser les missiles ATACMS est aussi une motivation pour d'autres alliés d'assouplir leurs restrictions. Selon «Le Figaro», outre les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne auraient également autorisé l'utilisation de leurs missiles de croisière Storm Shadow contre des cibles en Russie.

Limité à Koursk

Les ATACMS permettent de détruire de manière ciblée et efficace des cibles importantes telles que les dépôts de munitions, les postes de commandement et les rassemblements de troupes. Cela affaiblirait considérablement les troupes russes et nord-coréennes dans la région de Koursk et rendrait le ravitaillement plus difficile.

Selon des officiels cités par les médias américains, les frappes avec ces missiles américains ne devraient avoir qu'un effet «spécifique et limité». Alors que les Russes seraient certes affaiblis à Koursk, les systèmes d'armes russes resteraient hors de portée des projectiles occidentaux dans de nombreuses autres régions.

Le Kremlin menace

Des voix très critiques à l'égard de la décision de Joe Biden se font entendre dans le camp Trump. Donald Trump Jr. a ainsi reproché au président de vouloir provoquer une troisième guerre mondiale avant même la possible prise de fonction de son père. Néanmoins, la stratégie du démocrate consistant à continuer à soutenir l'Ukraine pourrait renforcer la position de Donald Trump, estime Philipp Adorf: «En revenant sur certaines mesures prises par Joe Biden au cours des deux derniers mois de son mandat, Donald Trump pourrait à cette occasion se mettre en scène de manière ciblée en tant que faiseur de paix.»

Il s'agit également d'une «situation qualitativement nouvelle en ce qui concerne l'implication des Etats-Unis dans le conflit», a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov à Moscou. De son côté, le premier vice-président de la commission des affaires internationales de la chambre haute du parlement russe,Vladimir Djabarov, a déclaré que le Kremlin allait réagir rapidement et il a menacé que cela pourrait conduire, effectivement, à une troisième guerre mondiale.

Comment faut-il évaluer cette menace? Selon Ulrich Schmid, expert de la Russie à l'Université de Saint-Gall, la stratégie de Vladimir Poutine ne consiste pas pour l'instant en une confrontation ouverte avec les Etats-Unis, mais en la poursuite de l'usure de l'Ukraine par des attaques massives de drones et de missiles. «Poutine veut créer des choses jusqu'à l'entrée en fonction de Trump, des événements qui resteront en place lors d'une éventuelle négociation».