Le pilote a dû être héliporté à l'hôpital d'Annecy. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Deux personnes ont été blessées vendredi lors de l'atterrissage d'urgence d'un avion de tourisme biplace en contrebas de l'Aiguille du Midi, dans le massif du Mont-Blanc, a-t-on appris auprès de la préfecture de Haute-Savoie.

Le peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de Chamonix «a reçu plusieurs coups de fil» de personnes situées en haut de l'Aiguille du Midi, alertant sur l'accident, a expliqué à l'AFP la préfecture, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Le pilote évacué en hélicoptère

Le pilote, blessé plus grièvement, été héliporté à l'hôpital d'Annecy, où son état a été stabilisé. L'autre blessé plus légèrement a été transporté jusqu'à l'hôpital de Sallanches.

Selon la radio Ici Pays de Savoie (Ex-France Bleu), l'appareil était parti de l'altiport de Megève et s'est posé en catastrophe sur le glacier de la Vallée blanche dans le secteur du Gros Rognon.

Le PGHM a ensuite confirmé l'accident «après un vol en hélicoptère», avant de retrouver le pilote de l'avion et son passager en fin de matinée. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues et une enquête a été ouverte.