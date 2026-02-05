Un documentaire diffusé au Royaume-Uni dévoile des enregistrements audio inédits de Michael Jackson liés au procès de 2005. Des propos du chanteur sur sa relation avec les enfants y refont surface.

AFP Agence France-Presse

Un nouveau documentaire sur Michael Jackson diffusé au Royaume-Uni mercredi présente des enregistrements audio inédits dans lesquels le chanteur, décédé en 2009, revient sur son attitude à l'égard des enfants, affirmant notamment que ceux-ci voulaient le «toucher». Le documentaire en quatre épisodes intitulé «Michael Jackson: The Trial», revient sur le procès de 2005 durant lequel la star de la pop avait été inculpée puis acquittée d'abus sexuels sur mineur, en Californie.

Dans la bande-annonce du film diffusée sur le site internet de la société de production Wonderhood Studios, on peut entendre Michael Jackson déclarer: «les enfants veulent juste me toucher, me faire un câlin». Il affirme également que «les enfants finissent par tomber amoureux de (sa) personnalité», avant d'ajouter «parfois, cela me crée des ennuis».

Interviews et images inédites

Le documentaire, diffusé sur la chaîne Channel 4, s'appuie sur des interviews et des images inédites, ainsi que sur des enregistrements audio jamais entendus du chanteur, pour aller «au-delà du cirque médiatique» du fameux procès de 2005 afin de poser des «questions profondes sur la célébrité, la race et le système judiciaire américain», indique Wonderhood sur son site internet. Ces enregistrements inédits proviennent d'entretiens entre Michael Jackson et un rabbin, auquel le chanteur s'était adressé pour des «conseils spirituels», précise Channel 4 dans un communiqué.

«Durant plusieurs heures d'entretiens enregistrés, Jackson confie des secrets intimes», ajoute la chaîne britannique et ces enregistrements «offrent un aperçu sans précédent de l'état d'esprit de Michael et de son enfance tourmentée». La diffusion de ce documentaire intervient quelques jours après la diffusion de la bande-annonce du biopic «Michael», dans lequel le chanteur est interprété par Jaafar, son neveu, et dont la sortie en salles est prévue le 24 avril.

Décédé le 25 juin 2009 après avoir reçu une dose excessive de propofol, Michael Jackson a fait face de son vivant à de multiples accusations d'agressions sexuelles sur des enfants. En 1994, il avait mis fin à un procès dans lequel il était accusé d'avoir agressé un jeune garçon de 13 ans en concluant un accord financier avec les plaignants. Plusieurs documentaires sont revenus sur ces accusations, notamment «Leaving Neverland» (2019), également diffusé sur Channel 4, qui avait suscité la colère de sa famille.