1/7 Lorsque le pape nouvellement élu Léon XIV, anciennement le cardinal Robert Prevost, s'est présenté le 8 mai, beaucoup ont été surpris. Photo: IMAGO/Antonio Balasco

Sandra Marschner

Ce fut une véritable surprise à Rome: contre toute attente, le cardinal américain Robert Francis Prevost a été élu nouveau pape jeudi 8 mai. Désormais, des détails sur ce conclave secret émergent. Et ce n’est pas seulement les experts du Vatican qui ont été pris de court: Robert Prevost lui-même n’en revenait pas.

Le favori initial

Avant le début du conclave, le cardinal secrétaire d'Etat Pietro Parolin était considéré comme l'un des principaux favoris. Sa carrière, étroitement liée au Vatican – d’abord dans la diplomatie, puis pendant près de douze ans à la tête du secrétariat d’Etat –, faisait de lui le candidat naturel pour beaucoup. Les catholiques italiens espéraient voir un compatriote accéder à nouveau au trône pontifical.

Un nouvel venu entre en scène

Mais selon le «Wall Street Journal», certains cardinaux regrettaient que Pietro Parolin manque d’expérience pastorale directe. A l’inverse, Robert Prevost, ancien missionnaire et archevêque au Pérou pendant plus de vingt ans, apparaissait comme un homme de terrain. Dans l’après-François, l’Eglise aurait besoin d’un dirigeant capable de prendre des décisions concrètes et doté d’un solide bagage, pour piloter un Etat en difficulté financière mais d’envergure mondiale, écrit le «Wall Street Journal».

Deux discours, deux ambiances

Le lendemain des funérailles du pape, Pietro Parolin a présidé la messe. Mais dans son discours, les cardinaux ont regretté l'absence d'un élément décisif: la synodalité. Cette approche, fondée sur l’écoute et le dialogue entre évêques, avait été centrale ces dernières années.

La veille du conclave, Robert Prevost insista justement sur cette valeur dans une allocution qui marqua les esprits, rapporte le «Wall Street Journal». Les cardinaux se sont demandés entre eux qui était cet homme. Certains ne connaissaient même pas le nom de l'Américain, qui n'est devenu cardinal qu'en septembre 2023. D’après le «New York Times», le cardinal philippin Luis Antonio Tagle rapporte que Robert Prevost, un peu perdu, s’était tourné vers lui pendant le conclave en demandant: «Comment ça marche?» C’était son tout premier conclave.

Un déjeuner décisif

Au premier tour de scrutin, le 7 mai, Pietro Parolin a obtenu le plus grand nombre de voix, avec un peu plus de 40 voix, en deçà de ce qu’il espérait. Robert Prevost est arrivé en deuxième position. Au cours des tours suivants, les voix en faveur de Pietro Parolin se sont maintenues. Prevost, de son côté, progressait de plus en plus. Le 8 mai, après le troisième tour de scrutin, une orientation claire s'est dessinée: «Tout s’est joué au déjeuner», rapporte le «Wall Street Journal» qui cite le cardinal américain Blase Cupich. La plupart des cardinaux italiens seraient alors restés entre eux et auraient parlé en italien, tandis que les cardinaux d'Asie, d'Amérique et d'Europe se seraient exprimés en anglais sur le nouveau favori, Robert Prevost.

Le résultat du vote

Le cardinal américain Timothy Dolan a fait remarquer que Prevost était assis à la même place dans la chapelle Sixtine que le cardinal Jorge Mario Bergoglio – le pape François – en 2013. Le cardinal Tagle raconte que, lors du dernier tour, alors que les votes en faveur de Robert Prevost s’accumulaient, celui-ci respirait de plus en plus difficilement. «Tu veux un bonbon?», lui lança Tagle. Prevost acquiesça. Puis, il ferma les yeux, la tête entre ses mains.

Lorsqu'il a atteint la majorité nécessaire des deux tiers, les cardinaux ont éclaté de joie. Le cardinal philippin Pablo Virgilio David se souvient: «Et il est resté assis! Quelqu'un a dû le relever. Nous avions tous les larmes aux yeux.» Après le décompte de tous les votes, le nouveau pape s'est levé avec le sourire. Selon le «Wall Street Journal», Prevost a obtenu au total plus de 100 voix.