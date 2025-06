Griffée par un chien au Maroc, elle succombe à la rage

La Britannique Yvonne Ford est récemment décédée de la rage, après avoir été griffée par un chien errant au Maroc en février. Photo: Capture d'écran Facebook

Dimitri Faravel Journaliste Blick

La rencontre semblait anodine, mais elle fut fatale. Comme le dévoile Franceinfo ce jeudi 19 juin, relayant une annonce de l'Agence de sécurité sanitaire britannique, Yvonne Ford, une femme de nationalité anglaise, est décédée il y a quelques jours de la rage. La cause: avoir été griffée par un chien errant lors d’un séjour au Maroc, en février dernier.

Selon sa fille, qui a témoigné sur Facebook pour sensibiliser le public à cette maladie, elle n'a été diagnostiquée qu'une fois de retour en Angleterre. La blessure ne semblait pas importante au premier coup d'œil. Mais quelques semaines plus tard, plusieurs symptômes graves sont apparus: maux de tête, troubles de la marche, de la parole et de la déglutition. Son état s'est détérioré jusqu'à son décès.

En 25 ans, le Royaume-Uni n’a recensé que six cas humains de rage, tous contractés à l’étranger. En Suisse, on ne déplore aucun cas depuis l’éradication de la rage terrestre en 1999. Mais d'après l'Institut Pasteur, la maladie continue de causer environ 59'000 morts par année dans le monde, principalement en Asie et en Afrique.