1/6 Cette photo des forces armées ukrainiennes est censée montrer l'avion de combat abattu. Photo: x

Johannes Hillig

Le Sukhoï Su-35 russe est également appelé «Super Flanker». Rien d'étonnant à cela: l'avion de combat est rapide, maniable et extrêmement dangereux. Il est considéré comme l'un des avions de guerre les plus modernes de Russie. Vladimir Poutine utilise aussi ce type d'appareil en Ukraine. L'un de ces jets high-tech aurait été perdu par l'armée russe – et ce, dans un combat aérien spectaculaire.

En effet, l'armée de l'air ukrainienne a abattu un Su-35 samedi matin, a annoncé l'armée ukrainienne sur Telegram. «Ce matin, le 7 juin 2025, un chasseur russe Su-35 a été abattu à la suite d'une opération réussie de l'armée de l'air en direction de Koursk.»

La Russie ne s'est pas encore exprimée

Les circonstances exactes ne sont pas claires. Le fait est que les images d'un avion détruit font actuellement le tour des plateformes Telegram et X. Selon les premiers rapports, l'Ukraine utilisait un avion de combat américain de type F-16.

Cet avion de combat fait partie des jets militaires les plus performants au monde et est utilisé dans plus de deux douzaines de pays. Les appareils de la société américaine Lockheed peuvent être utilisés aussi bien dans la défense aérienne que contre des cibles au sol, c'est-à-dire pour repousser des formations ennemies. Le F-16 est également capable de voler à très basse altitude et par tous les temps.

Les informations concernant le combat n'ont pas été confirmées. La Russie ne s'est pas encore exprimée à ce sujet. Il s'agirait du premier combat aérien réussi de l'Ukraine contre un Su-35. Par le passé, l'Ukraine avait déjà réussi à détruire des appareils, non pas dans le cadre d'un combat aérien direct, mais par le biais de défenses antiaériennes.