Cinq morts dans des frappes d'ampleur sans précédent à Kharkiv et Kherson

Des frappes russes sur les villes ukrainiennes de Kharkiv et de Kherson ont fait cinq morts et plus de 20 blessés dans la nuit de vendredi à samedi, après la promesse de Moscou d'une «riposte» à la destruction d'une partie de sa flotte aérienne dimanche.

Deux personnes été tuées et au moins 17 autres blessées dans des frappes russes d'une ampleur sans précédent sur Kharkiv, a indiqué samedi Igor Terekhov, maire de la deuxième ville d'Ukraine.

La cité a subi «l'attaque la plus puissante depuis le début de la guerre» en février 2022, a annoncé l'élu, faisant état d'«au moins 40 explosions» en un bref laps de temps. «L'ennemi frappe simultanément avec des missiles, des drones Shahed et des bombes aériennes guidées», a détaillé M.Terekhov, selon qui au moins 48 Shahed, deux missiles et quatre bombes guidées ont été employés.

Photo: AFP

Deux personnes ont été tuées dans le district de Kyivsky et au moins 17 au total ont été blessées, a-t-il rapporté dans un bilan diffusé en fin de nuit.

Jeudi, 18 personnes dont quatre enfants avaient déjà été blessées dans des frappes russes sur Kharkiv. Le bilan de cette attaque s'est alourdi samedi à au moins cinq morts avec la découverte du corps d'une jeune femme dans des décombres à Loutsk, près de la frontière polonaise.

Source: ATS