Seize morts et 30 blessés dans deux accidents de la route en Turquie

ATS Agence télégraphique suisse

«Le chauffeur du bus n'a malheureusement pas survécu malgré tous les efforts déployés. Le bilan des victimes s'élève donc à neuf morts», a annoncé le gouverneur d'Antalya, Hulusi Sahin. Le précédent bilan faisait état de 8 morts. Vingt-cinq personnes ont également été blessées.

Transportant 34 passagers de Tekirdag (ouest) vers Antalya, l'autocar s'est renversé dimanche matin à 10h20 (8h20 heure suisse) au bord de l'autoroute devenue glissante à cause de la pluie, a précisé le gouverneur.

Pluie et brouillard

«Il y avait également du brouillard. C'est un carrefour où il ne fallait pas rouler vite, or il semble que le bus s'y soit engagé à vive allure», a affirmé M. Sahin.

Parmi les 25 blessés, sept sont dans un état grave, a-t-il ajouté, sans préciser s'il y avait des ressortissants étrangers parmi les victimes.

Sept personnes été tuées et cinq ont été blessées dans un autre accident survenu à Burdur, sur l'autoroute Antalya-Isparta, dans le sud de la Turquie, a rapporté l'agence privée DHA.

Station balnéaire située au bord de la Méditerranée, Antalya accueille de nombreux touristes locaux et étrangers durant toute l'année.