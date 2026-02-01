DE
Un bus s'est renversé
Seize morts et 30 blessés dans deux accidents de la route en Turquie

Seize personnes ont perdu la vie et 30 autres ont été blessées dans deux graves accidents de la route en Turquie dimanche, dont un car renversé près d'Antalya, une destination touristique prisée.
Publié: il y a 53 minutes
Parmi les 25 blessés, sept sont dans un état grave.
Photo: AFP
Seize personnes personnes ont été tuées et 30 autres blessées dans deux accidents de la route en Turquie, ont annoncé dimanche les autorités turques. Un accident de bus s'est produit à Antalya, grande ville touristique située dans le sud de la Turquie.

«Le chauffeur du bus n'a malheureusement pas survécu malgré tous les efforts déployés. Le bilan des victimes s'élève donc à neuf morts», a annoncé le gouverneur d'Antalya, Hulusi Sahin. Le précédent bilan faisait état de 8 morts. Vingt-cinq personnes ont également été blessées.

Transportant 34 passagers de Tekirdag (ouest) vers Antalya, l'autocar s'est renversé dimanche matin à 10h20 (8h20 heure suisse) au bord de l'autoroute devenue glissante à cause de la pluie, a précisé le gouverneur.

Pluie et brouillard

«Il y avait également du brouillard. C'est un carrefour où il ne fallait pas rouler vite, or il semble que le bus s'y soit engagé à vive allure», a affirmé M. Sahin.

Parmi les 25 blessés, sept sont dans un état grave, a-t-il ajouté, sans préciser s'il y avait des ressortissants étrangers parmi les victimes.

Sept personnes été tuées et cinq ont été blessées dans un autre accident survenu à Burdur, sur l'autoroute Antalya-Isparta, dans le sud de la Turquie, a rapporté l'agence privée DHA.

Station balnéaire située au bord de la Méditerranée, Antalya accueille de nombreux touristes locaux et étrangers durant toute l'année.

