Les 4 réformes extrêmes que le prince William souhaite mettre en place

Lorsqu'il deviendra roi, le prince William souhaite moderniser la monarchie britannique. (Archive) Photo: IMAGO/PA Images

Solène Monney Journaliste Blick

Le roi Charles III a déjà amorcé la modernisation de la monarchie britannique. Son fils William, futur héritier de la couronne, souhaite quant à lui aller encore plus loin. Il souhaiterait selon «The Express», repris par «Madame Figaro» dimanche 5 janvier, mettre sur pied un plan qui risque bien de bousculer les codes et par là même certains membres de la famille royale. Voici son plan:

1 Réduire les membres

Lorsqu'il prendra les rênes, le prince William envisagerait de réduire le nombre de membres actifs de la famille royale. Derrière cette démarche, l'idée est de s'appuyer sur un cercle plus restreint afin de limiter les dépenses publiques liées aux voyages officiels, cérémonies et événements. Le coût de la royauté pesant sur les contribuables britanniques est souvent critiqué.

2 Tourner le dos au Commonwealth

Pour le prince William et son épouse, le Commonwealth — qui regroupe 56 Etats, pour la plupart d’anciennes colonies britanniques — apparaît comme une institution obsolète. Ils envisagent de rompre les liens entre la monarchie et cette organisation pour se concentrer sur le Royaume-Uni. Une décision liée à leur désir de s'extraire du passé colonial du pays.

3 Simplifier les événements

Les cérémonies traditionnelles ainsi que son couronnement, souvent fastueuses, seront simplifiées pour refléter davantage de sobriété et d'humilité. Lors de son séjour en Afrique du Sud, le prince William avait insisté sur sa volonté d'une approche moderne et moins rigide de la royauté. Il avait indiqué vouloir incarner un style plus accessible, axé sur des actions concrètes comme la philanthropie, la collaboration et l'entraide, plutôt que sur la tradition.

4 Prioriser sa famille

Et pour finir, le prince William souhaite privilégier sa famille, d’autant que sa femme, Kate Middleton, se remet d’un cancer diagnostiqué début 2024. Le futur roi aspire à une monarchie plus humaine, conciliant devoirs royaux et valeurs familiales, renforçant ainsi l’image des Windsor.