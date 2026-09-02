Un attentat contre un poste électrique près de Jänschwalde a entraîné une enquête antiterroriste en Allemagne. Les autorités suspectent un sabotage ou un acte d'extrémisme politique.

AFP Agence France-Presse

La police allemande a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête antiterroriste après un attentat mardi contre un poste électrique près d'une centrale thermique à Jänschwalde (est), qui a endommagé plusieurs lignes électriques et provoqué une brève interruption de l'alimentation.

«Outre les soupçons de perturbation de services publics, de déclenchement d'une explosion à l'aide d'explosifs et de destruction d'équipements de travail essentiels, une enquête pour formation d'une organisation terroriste a également été ouverte», a indiqué la préfecture de police du Land de Brandebourg à Potsdam.

«Un acte de sabotage»

Par ailleurs, après une panne mardi soir d'un poste électrique de l'opérateur Amprion à Bergheim, dans l'ouest du pays, les autorités allemandes ont indiqué soupçonner «un acte de sabotage».

Lors d'une conférence de presse donnée mercredi à Düsseldorf (ouest), le ministre de l'Intérieur de l'Etat régional de Rhénanie du Nord-Westphalie, Herbert Reul, a déclaré qu'il existait «un soupçon initial de sabotage dirigé contre l'ordre constitutionnel». Les enquêteurs étudient deux pistes possibles: «un sabotage téléguidé par un Etat étranger» et un acte «d'extrémiste de gauche», a ajouté Herbert Reul.



