Xi Jinping promet un soutien accru à la Russie lors de sa rencontre avec Sergueï Lavrov

Le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré mardi au ministre russe des Affaires étrangères que les deux pays devaient «renforcer leur soutien mutuel», sur fond de pressions américaines pour mettre un terme à la guerre en Ukraine.

Photo: keystone-sda.ch

La Chine, un allié diplomatique et économique clé de la Russie, n'a jamais dénoncé l'assaut que cette dernière poursuit depuis février 2022 en Ukraine, ni appelé au retrait des troupes russes.

Plusieurs alliés de Kiev considèrent que la relation privilégiée avec Pékin fournit un soutien clé à l'effort de guerre russe, et espèrent voir la Chine faire pression sur Vladimir Poutine pour faire cesser l'offensive en Ukraine.

Malgré ces appels, Pékin et Moscou doivent «mettre en oeuvre le consensus important» atteint avec le président russe Vladimir Poutine, et «renforcer leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux», a affirmé mardi Xi Jinping, selon l'agence officielle Chine nouvelle.

Les deux pays doivent également «unir les pays du Sud global et promouvoir le développement de l'ordre international dans une direction plus juste et plus raisonnable», a-t-il ajouté au ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, selon la même source.

Source: AFP