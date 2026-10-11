Zelensky défie Trump avec un compromis

Face aux reproches de Donald Trump, Volodymyr Zelensky met une offre sur la table: fin des frappes contre les raffineries russes contre fin des attaques sur l’énergie ukrainienne, avec des élections possibles sous cessez-le-feu.

Natalie Zumkeller

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky défend les frappes menées contre les raffineries de pétrole russes. Dans un entretien accordé à la chaîne américaine ABC News, il affirme qu'elles constituent une réponse directe aux attaques russes contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine.

Il répond ainsi aux critiques formulées samedi par Donald Trump. Le président américain accuse son homologue ukrainien de ne pas vouloir mettre fin à la guerre. Il lui reproche également de frapper les raffineries russes, estimant que ces attaques contribuent à faire grimper les prix mondiaux du diesel.

«Nous leur avons dit qu’ils pouvaient faire ce qu’ils voulaient avec la Russie, mais qu’ils ne devaient pas attaquer les raffineries, car cela crée un problème mondial», a déclaré Donald Trump, cité par ABC News. «Et que fait-il? Il attaque les raffineries.»

Un cessez-le-feu de 60 jours pour organiser des élections

Volodymyr Zelensky répond directement aux accusations de Donald Trump. «Je l’ai répété à plusieurs reprises au président et à son équipe: nous voulons la paix, nous sommes prêts pour un cessez-le-feu et disposés à engager toute démarche permettant une désescalade», a-t-il déclaré au journaliste Jonathan Karl.

Le président ukrainien renvoie ensuite Donald Trump à ses responsabilités: «Si les Russes veulent que nous cessions de frapper leurs installations pétrolières et leurs raffineries, nous demandons au président Donald Trump de leur faire comprendre qu'ils doivent, eux aussi, cesser de s'en prendre aux infrastructures énergétiques ukrainiennes.»

Volodymyr Zelensky a proposé un compromis sans détour: «Cessez de nous attaquer et de tuer nos enfants. En échange, nous cesserons de frapper vos raffineries. Je pense que ce serait un accord équitable»

Le président ukrainien s’est également dit prêt à organiser des élections dans son pays, à condition que la Russie respecte un cessez-le-feu de 60 jours. «C'est au peuple ukrainien de choisir ses dirigeants», a-t-il rappelé.