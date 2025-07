Zelensky appelle le monde entier à faire tomber Poutine

Une attaque russe sur Kiev fait au moins un mort et 20 blessés

Une attaque de missiles et de drones russes sur Kiev a fait au moins un mort et plus de 20 blessés jeudi, a annoncé le ministre de l'Intérieur ukrainien Igor Klymenko.

Photo: keystone-sda.ch

«Cette nuit, l'ennemi a attaqué la capitale avec des missiles et des drones. Les quartiers de Sviatoshynsky et Solomyansky ont été les plus touchés. Au total, à 6h30 du matin à Kiev (ndlr: 5h30, heure suisse), une personne a été tuée et plus de 20 ont été blessées», a écrit Igor Klymenko sur Telegram.

Source: AFP