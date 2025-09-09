il y a 53 minutes

«Plus de 20 personnes» tuées dans une frappe russe

La vidéo est d’une telle brutalité qu’elle ne peut être diffusée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié mardi des images du village de Yarova, dans la région de Donetsk, où une frappe russe aurait fait 20 morts.

Sur les images, on distingue des dizaines de corps étendus sur quelques mètres carrés. Les alentours sont dévastés, le sol noirci par les flammes. «Ils ont touché des civils ordinaires», a déclaré Volodymyr Zelensky. La bombe a explosé alors que des habitants attendaient le versement de leurs retraites. «Selon les premières informations, plus de 20 personnes ont été tuées. Je suis sans voix… Mes condoléances vont à toutes les familles et à tous les proches des victimes.»

Photo: keystone-sda.ch

Le chef de l’État ukrainien appelle désormais à une réaction internationale ferme. «Le monde doit se ressaisir et mettre un terme à cette brutalité. Une réponse des États-Unis est nécessaire. Une réponse de l’Europe est nécessaire. Une réponse du G20 est nécessaire», a-t-il exigé.

La Russie n’a pas encore réagi à ces accusations, et l’information n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Ces dernières semaines, les frappes russes se sont intensifiées et se révèlent de plus en plus destructrices. Comme l’a récemment expliqué ma collègue Marian Nadler, la situation en Ukraine continue de se dégrader malgré les tentatives diplomatiques.