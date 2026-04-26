Une attaque de drones russes fait deux morts en Ukraine

Une attaque de drones russes a fait deux morts dans une zone frontalière du nord-est de l'Ukraine, ont indiqué les autorités ukrainiennes dimanche matin.

Les victimes de cette attaque, qui a eu lieu dans la localité de Bilopillia à cinq kilomètres de la frontière russe, sont des hommes de 48 et 72 ans, a précisé sur Telegram Oleg Grygorov, le chef de l'administration militaire de la région de Soumy.

Samedi, les autorités ukrainiennes ont fait état d'au moins huit personnes tuées dans la ville de Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine, soumise à des vagues de frappes russes «pendant plus de 20 heures».

Source: AFP