Trump promet des systèmes antiaériens Patriot à l'Ukraine

La cheffe de la diplomatie européenne brandit la menace de sanctions contre Moscou

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a qualifié vendredi d'«inacceptable» les dernières attaques russes contre l'Ukraine, affirmant que Bruxelles étudiait l'imposition de nouvelles sanctions contre Moscou.

Cette semaine, la Russie a mené les plus importantes attaques de drones et de missiles contre l'Ukraine depuis son offensive lancée il y a plus de trois ans. «La Russie a intensifié ses attaques contre les civils afin de causer le plus de souffrance possible» et «c'est inacceptable», a déclaré Kaja Kallas lors d'un entretien avec l'AFP, en marge d'une réunion de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) à Kuala Lumpur.

Bruxelles envisage une 18e série de sanctions contre Moscou. «Nous sommes également en négociation pour plafonner le prix du pétrole, ce qui priverait la Russie des moyens pour financer cette guerre», a dit la cheffe de la diplomatie européennes.

Source: AFP