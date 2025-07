Des enregistrements audio révèlent un Donald Trump brutal et sans filtre, prêt à menacer Moscou ou Pékin pour impressionner ses donateurs. Depuis son retour à la présidence, il tente de traduire ses promesses en actes, non sans heurts judiciaires.

Des audios révèlent qu'en 2024 Trump se serait vanté d'avoir menacé Poutine et Xi Jinping. Photo: Getty Images

Alors que Donald Trump affiche un ton de plus en plus agressif envers Moscou, les révélations explosives de ce mercredi 9 juillet ne devraient pas apaiser la situation. Dans des audios révélés par CNN, Donald Trump se vante, lors d'une réunion avec des donateurs privés, d'avoir menacé le chef du Kremlin: «J'ai dit à Poutine: 'Si vous allez en Ukraine, je bombarde Moscou à mort. Je le vous dis, je n'ai pas le choix.»

Trump se targue ensuite de l’effet produit: «Il m’a répondu qu’il ne me croyait pas. Mais il m’a cru à 10%.» Ces propos figurent parmi une série d’échanges enregistrés en 2024, lors de collectes de fonds en Floride et à New York, alors que Trump était en campagne pour reprendre la Maison Blanche. Trois journalistes, qui ont obtenu ces audios ultérieurement, en livrent les coulisses dans un ouvrage intitulé «2024».

Bombarder Pékin aussi

Poutine n’est pas le seul dirigeant visé par les menaces de Trump. Il raconte avoir tenu un discours similaire au président chinois Xi Jinping, en cas d’invasion de Taïwan. Il lui aurait alors promis de bombarder Pékin. «Il pensait que j’étais fou. Mais je n’ai jamais eu de problème », s'amuse-t-il.

Durant la conversation, Donald Trump s'enorgueillit que les conflits en Ukraine et à Gaza n'auraient pas éclaté, s'il avait été président à la place de Joe Biden. Une affirmation qu'il continue de clamer haut et fort, alors qu'il lutte péniblement pour mettre fin à ces deux guerres.

Une opération séduction

Dans ces enregistrements, Donald Trump se montre encore plus décomplexé, déterminé à séduire ses riches soutiens. Il se vante d’avoir su récolter des dizaines de millions de dollars grâce à son aplomb: «Il faut avoir le courage de demander. Il faut les mettre dans cet état d’esprit.»

Et Donald Trump tient à rassurer ses généreux donateurs: une fois président, il réprimera sévèrement les manifestations pro-palestiniennes dans les campus universitaires. «Je ferais expulser du pays tout étudiant qui proteste.» Et pour les plus anxieux de voir un jour ces étudiants «diriger le pays», Donald Trump a la solution: «être vraiment généreux». «Si vous me faites élire, nous ferons reculer ce mouvement de 25 à 30 ans», assure-t-il.

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, Donald Trump s'efforce de tenir sa promesse. Il multiplie les initiatives pour expulser les étudiants pro-palestiniens. Mais ces mesures se heurtent régulièrement à la justice: plusieurs tribunaux ont donné raison aux étudiants.