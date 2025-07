Lavrov et Rubio ont eu «un échange franc» sur la guerre en Ukraine

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et son homologue russe Sergueï Lavrov ont eu jeudi «un échange franc» sur la guerre en Ukraine, en marge d'une réunion diplomatique de l'Asie du Sud-Est à Kuala Lumpur, a annoncé la diplomatie russe à l'issue de leur entretien.

«Un échange substantiel et franc a eu lieu sur le règlement de la situation en Ukraine, la situation en Iran et en Syrie, ainsi que sur un certain nombre d'autres problèmes internationaux», a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué.

«La volonté mutuelle (...) de rétablir la coopération économique» entre la Russie et les Etats-Unis a également été «réaffirmée», a encore assuré cette source.

Source: AFP