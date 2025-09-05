Trump annonce qu'il parlera à Poutine prochainement
Donald Trump a annoncé jeudi qu'il parlerait prochainement à Vladimir Poutine. Lundi 1er septembre, le président américain s'était dit «très déçu» par son homologue russe en l'absence de progrès après leur rencontre du 15 août dernier à Anchorage, en Alaska.
Source: AFP
Trump fait monter la sauce
Face à l'incertitude qui entoure le sommet pour la paix entre les présidents russe et ukrainien, Donald Trump s'essaie à la métaphore culinaire.
«Nous allons voir si Poutine et Zelensky vont travailler ensemble. Vous savez, c'est un peu comme l'huile et le vinaigre. Ils ne s'entendent pas très bien, pour des raisons évidentes», a dit le président américain pendant un court échange avec des journalistes.
Source: AFP
Une frappe russe fait trois morts dans la région ukrainienne de Kharkiv
Une frappe de drones russes a fait trois morts dans la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur régional Oleg Synegoubov jeudi soir.
«Vers 21h30 (20h30, heure suisse) les Russes ont attaqué le village de Khotymlia avec des drones», a-t-il écrit sur la messagerie Telegram «Deux hommes âgés de 40 ans sont morts» dans cette attaque et «une civile de 25 ans a également été tuée», détaille-t-il.
Deux hommes ont aussi été blessés et hospitalisés, a-t-il indiqué, précisant que certaines des victimes travaillaient à la réparation des routes.
Source: AFP
Trump a demandé aux Européens de «faire pression» sur la Chine, alliée de Moscou
Donald Trump a demandé jeudi aux dirigeants européens de «faire pression sur le plan économique sur la Chine à cause de son soutien à l'effort de guerre russe», selon un haut responsable de la Maison Blanche.
Le président américain, pendant une conversation avec des dirigeants alliés de l'Ukraine réunis à Paris, a aussi dit que «l'Europe devait cesser d'acheter du pétrole russe», a indiqué cette même source à l'AFP, sous couvert d'anonymat.
Source: AFP
Zelensky dit avoir évoqué avec Trump des sanctions contre Moscou et la protection du ciel ukrainien
Volodymyr Zelensky a indiqué jeudi avoir évoqué avec son homologue américain Donald Trump l'adoption de nouvelles sanctions contre la Russie et la protection du ciel ukrainien contre les attaques russes, lors d'une conversation téléphonique avec des dirigeants européens après le sommet des alliés de Kiev à Paris.
«Nous avons examiné différentes options, dont la plus importante est la pression, en recourant à des mesures fortes, notamment économiques (...). Nous avons également discuté de la protection maximale du ciel ukrainien», a déclaré le président ukrainien sur Facebook.
Source: AFP
L'Italie répète qu'elle n'enverra pas de troupes en Ukraine
L'Italie a réitéré jeudi qu'elle ne déploierait pas de troupes en Ukraine, à l'issue d'une réunion des alliés de Kiev consacrée aux garanties de sécurité pour ce pays.
Au cours de la réunion à Paris, à laquelle elle participait en visio conférence, la Première ministre Giorgia Meloni a souligné «l'indisponibilité de l'Italie à envoyer des soldats en Ukraine», selon un communiqué de la présidence du Conseil, ajoutant que Rome pouvait «soutenir un éventuel cessez-le-feu par le biais d'initiatives de surveillance et de formation à l'extérieur des frontières ukrainiennes».
Source: AFP
Trump «très mécontent» des achats de pétrole russe par l'UE, affirme Zelensky
Donald Trump est «très mécontent» des achats de pétrole russe par des pays de l'UE, a affirmé Volodymyr Zelensky à la suite d'une conversation téléphonique jeudi entre le président américain et des dirigeants européens depuis Paris.
«Il est très mécontent que du pétrole russe soit acheté par l'Europe», a déclaré Zelensky en citant la Slovaquie et la Hongrie, lors d'une conférence de presse conjointe avec Emmanuel Macron à l'Elysée.
Source: AFP
Zelensky salue une avancée «concrète» après l'engagement de 26 pays pour l'Ukraine après un cessez-le-feu
Vingt-six pays, essentiellement européens, se sont «engagés» à participer à une «force de réassurance» dans le cadre d'un futur cessez-le-feu russo-ukrainien, en déployant des troupes en Ukraine ou en étant «présents sur le sol, en mer ou dans les airs», a annoncé jeudi Emmanuel Macron.
«Cette force n'a pas pour volonté ou pour objectif de mener quelque guerre contre la Russie», a dit le président français devant la presse à Paris après une réunion de la «Coalition des volontaires», ces Etats essentiellement européens soutenant l'Ukraine et après un contact téléphonique entre les principaux alliés européens et Donald Trump.
Zelensky satisfait
Volodymyr Zelensky a salué jeudi l'engagement pris par 26 pays, «26 pays ont convenu de fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Je pense qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis un long moment, c'est la première avancée concrète aussi sérieuse», a déclaré le président ukrainien depuis Paris, aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron.
Source: AFP
Les Américains «ont été très clairs» sur leur participation aux garanties de sécurité
Le président français Emmanuel Macron a affirmé que les Etats-Unis avaient été «très clairs» sur «leur volonté de faire partie des garanties de sécurité» en Ukraine, après un éventuel accord de paix entre Kiev et la Russie.
«Il n'y a pas de doute», a insisté Emmanuel Macron après une réunion de la «coalition des volontaires», ces pays essentiellement européens soutenant l'Ukraine et après un contact téléphonique entre les principaux alliés européens et Donald Trump.
Le président français avait indiqué un peu plus tôt que le soutien américain à ces garanties de sécurité serait finalisé dans «les prochains jours».
Source: AFP
Deux démineurs du Conseil danois pour les réfugiés tués dans une attaque russe
Une attaque russe dans le nord de l'Ukraine a tué jeudi deux démineurs du Conseil danois pour les réfugiés (DRC), qui travaillaient dans une zone précédemment occupée par les forces de Moscou, a déclaré le gouverneur local.
«Les Russes ont délibérément pris pour cible les travailleurs de la mission de déminage humanitaire du Conseil danois pour les réfugiés», a indiqué sur Telegram le gouverneur de la région de Tchernihiv (nord), Vyatcheslav Tchaous, précisant que «deux personnes ont été tuées».
Source: AFP
Début de l'entretien en visioconférence entre Trump et des dirigeants européens sur l'Ukraine
L'entretien en visioconférence entre le président américain Donald Trump, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et les principaux dirigeants européens, qui appellent Washington à augmenter la pression sur la Russie, a débuté jeudi peu après 14H00 (12H00 GMT), a indiqué l'Elysée.
Les dirigeants de la «Coalition des Volontaires» – une trentaine de pays, essentiellement européens, qui soutiennent militairement l'Ukraine – se sont au préalable réunis pour finaliser des garanties de sécurité pour Kiev.
Volodymyr Zelensky s'est aussi entretenu à la mi-journée avec l'émissaire spécial du président américain Steve Witkoff en marge de la réunion à Paris.
Les Européens pleins d'espoir
La réunion, qui se tenait à Paris au palais de l'Elysée et en visioconférence, devait permettre de «finaliser des garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine», a déclaré le président français Emmanuel Macron à l'ouverture des travaux.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui copréside la Coalition avec Emmanuel Macron, a souligné qu'il était «nécessaire d'augmenter la pression» sur le président russe Vladimir Poutine alors que ce dernier «continue à repousser des négociations de paix et à mener des attaques scandaleuses sur l'Ukraine», selon un porte-parole à Londres.
Les Européens espèrent entendre de Donald Trump quels gestes concrets les Américains sont prêts à faire pour appuyer leurs propres efforts.
Ils lui demandent aussi d'accroître les sanctions américaines sur la Russie qui ne montre aucun «signe», selon le président ukrainien, de vouloir arrêter les combats.
Source: AFP
Le Kremlin rejette les exigences sécuritaires de Kiev... et menace l'Europe
La Russie a dénoncé jeudi comme des «garanties de danger pour le continent européen» les assurances demandées par Kiev dans le cadre d'un règlement du conflit en Ukraine.
La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a répété que la Russie jugeait «absolument inacceptables» les garanties de sécurité demandées par le président Volodymyr Zelensky et qui doivent être discutées lors d'une réunion de la «Coalition des volontaires» jeudi.
«Ce ne sont pas des garanties de sécurité pour l'Ukraine, ce sont des garanties de danger pour le continent européen», a-t-elle martelé devant des journalistes lors d'une conférence économique à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe.
«La Russie n'a pas l'intention de discuter d'une intervention étrangère en Ukraine, qui serait fondamentalement inacceptable et saperait toute forme de sécurité, sous quelque forme ou format que ce soit», a poursuivi Maria Zakharova.
Source: AFP