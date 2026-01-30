Trump assure que Poutine ne frappera pas Kiev pendant une semaine, face à un hiver «exceptionnel» en Ukraine
Donald Trump a annoncé jeudi avoir demandé «personnellement» à Vladimir Poutine de cesser les frappes sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes «pendant une semaine», et assuré que le président russe «avait accepté de le faire», alors que l'Ukraine subit une importante vague de froid.
La Maison Blanche n'a livré aucun détail sur les contours exacts de cette trêve surprise, qui intervient alors que Russes et Ukrainiens doivent se retrouver dimanche pour des négociations directes aux Emirats arabes unis.
«J'ai personnellement demandé au président Poutine de ne pas faire feu sur Kiev et les autres villes pendant une semaine. Et il a accepté de le faire, et je dois vous dire, c'était très gentil», a dit le président américain en conseil des ministres.
Donald Trump a dit avoir fait cette demande en raison du froid «exceptionnel» en Ukraine, alors que le pays est confronté à des coupures d'électricité et de chauffage d'ampleur à cause des frappes russes.
Selon le Centre hydrométéorologique ukrainien, de dimanche à mardi, «un temps très froid est prévu» en Ukraine: «les températures nocturnes devraient descendre jusqu'à -20 à -27°C, et dans certaines parties (...), les températures nocturnes devraient descendre jusqu'à -30°C». Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié Washington pour ses «efforts visant à mettre fin aux attaques contre le secteur énergétique».
Source: AFP
La Russie a lancé contre l'Ukraine un missile et une centaine de drones dans la nuit
La Russie a lancé dans la nuit contre l'Ukraine un missile et une centaine de drones, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne, au lendemain de l'annonce par le président américain d'un arrêt des frappes russes accepté par Moscou «pendant une semaine».
«Dans la nuit du 30 janvier (à partir de 18H le 29 janvier), l'ennemi a lancé un missile balistique Iskander-M (...) ainsi que 111 drones d'attaque», a déclaré l'armée de l'air ukrainienne.
Kiev discute avec SpaceX de l'utilisation de Starlink par Moscou pour ses drones d'attaque
Kiev est en contact avec SpaceX, l'entreprise américaine d'Elon Musk, après des accusations selon lesquelles des drones d'attaque russes utiliseraient ses systèmes de communication par satellites Starlink pour frapper l'Ukraine, a assuré jeudi le ministre de la Défense ukrainien.
«Quelques heures après l'apparition de drones russes dotés d'une connectivité Starlink au dessus de villes ukrainiennes, l'équipe du ministère de la Défense a rapidement contacté SpaceX et proposé des moyens de résoudre le problème», a écrit Mykhaïlo Fedorov sur Telegram, se disant «reconnaissant à la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, et personnellement à Elon Musk pour leur réponse rapide».
Depuis fin décembre, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), un centre de réflexion américain, documente l'intégration de systèmes Starlink à des drones d'attaque russes, ce qui en augmenterait leur portée à 500 km. Cela «met la majeure partie de l'Ukraine, toute la Moldavie et certaines régions de la Pologne, de la Roumanie et de la Lituanie à portée», selon l'ISW.
Selon les services de renseignement ukrainiens, les terminaux Starlink obtenus par l'armée russe l'ont été via des circuits parallèles tels que des importations par des pays tiers, et non via une vente officielle par la société d'Elon Musk.
Les températures vont descendre jusqu'à -30°C la nuit en Ukraine
Les températures en Ukraine vont descendre dans les prochains jours jusqu'à -30°C, a averti jeudi l'agence météorologique, alors que le pays est confronté à des coupures d'électricité et de chauffage d'ampleur à cause des frappes russes.
Selon le Centre hydrométéorologique ukrainien, du 1er au 3 février en Ukraine, «un temps très froid est prévu: les températures nocturnes devraient descendre jusqu'à -20 à -27°C, et dans certaines parties (...), les températures nocturnes devraient descendre jusqu'à -30°C».
La Commission européenne a annoncé jeudi une aide d'urgence de 153 millions d'euros en faveur de l'Ukraine et de la Moldavie, alors que d'innombrables Ukrainiens tentent de survivre sous des températures glaciales, sans électricité et sous le bombardement des infrastructures énergétiques par la Russie. Le pays fait face à une «catastrophe humanitaire», a averti la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas
Kiev annonce que la Russie a rendu 1000 nouveaux corps à l'Ukraine
L'Ukraine a annoncé jeudi avoir reçu de la part de la Russie 1000 nouveaux corps présentés comme ceux de soldats ukrainiens tués au combat.
«Aujourd'hui, des mesures de rapatriement ont eu lieu, 1000 corps ont été renvoyés en Ukraine, qui, selon la partie russe, sont ceux de militaires ukrainiens», a annoncé sur Telegram le Centre ukrainien chargé des prisonniers de guerre. Moscou a indiqué de son côté avoir reçu les dépouilles de 38 soldats russes de la part de Kiev.
Une attaque aérienne russe fait trois morts dans la région de Zaporijjia
Des frappes russes ont tué trois personnes dans la région de Zaporijjia, dans le centre-est de l'Ukraine, a annoncé son gouverneur tôt jeudi. «Les Russes ont mené des frappes de drone contre des quartiers résidentiels de Vilniansk (...) Deux femmes et un homme ont été tués, et un autre homme a été blessé», a partagé Ivan Fedorov sur le réseau social Telegram.
«Des logements ont été détruits et des incendies ont éclaté», a-t-il ajouté. Des délégations ukrainienne et russe se sont rencontrées la semaine dernière à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis. Il s'agissait des premières négociations directes connues entre Moscou et Kiev sur le plan américain de règlement du conflit. Ces discussions devraient reprendre dimanche à Abou Dhabi.
D'ici là, la Russie poursuit ses frappes quotidiennes, faisant des victimes civiles et affectant notamment les infrastructures énergétiques. Dans la nuit de mardi à mercredi, de telles frappes ont fait trois morts dans le pays, dont deux dans la banlieue de Kiev, selon les autorités locales.
Le bilan d'une attaque russe de drones, mardi, contre un train de voyageurs dans l'est de l'Ukraine a par ailleurs été porté à six morts, contre cinq précédemment, a indiqué mercredi soir le parquet de Kharkiv. Selon un rapport de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU) publié début janvier, près de 15'000 civils ukrainiens ont été tués et 40'600 blessés depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022.
Trois morts dans une attaque russe près de Kiev
Trois personnes ont péri et quatre autres ont été blessées dans une attaque russe près de Kiev, a annoncé mercredi matin l'administration militaire régionale. La frappe a touché la localité de Bilogorodska, dans la banlieue sud-est de la capitale, a précisé le responsable de cette administration, Mykola Kalashnyk.
Mardi, une vague de frappes russes a fait 12 morts, dont cinq dans un train de passagers près de Kharkiv (nord-est), et touché des infrastructures énergétiques, au moment ou des pourparlers tripartites doivent reprendre dimanche à Abou Dhabi. La Russie mène quotidiennement des frappes sur l'Ukraine faisant des victimes civiles et affectant notamment les infrastructures énergétiques.
Selon un rapport de la mission de surveillance des droits humains de l'ONU en Ukraine publié début janvier, près de 15'000 civils ukrainiens ont été tués et 40'600 blessés depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022. L'année 2025 a été la plus meurtrière, avec plus de 2'500 civils tués, selon ce document.
La guerre a fait près de 2 millions de victimes militaires
La guerre en Ukraine a fait près de deux millions de victimes militaires russes et ukrainiens – blessés, tués et disparus confondus – selon une étude publiée mardi par un cercle de réflexion américain. Moscou a subi le plus gros des pertes, avec 325'000 morts sur un total estimé à 1,2 million de victimes depuis l'invasion de l'Ukraine il y a près de quatre ans, selon le Center for Strategic and International Studies (CSIS).
«Aucune grande puissance n'a subi autant de morts et de victimes dans aucune guerre depuis la Seconde Guerre mondiale», selon le CSIS, qui affirme que «les forces russes avancent remarquablement lentement sur le champ de bataille». Kiev a également subi des pertes importantes. Le conflit a causé entre 500'000 et 600'000 victimes, parmi lesquelles 100'000 à 140'000 morts – entre février 2022 et décembre 2025, selon le groupe de réflexion.
«Le nombre total de victimes russes et ukrainiennes serait de 1,8 million et pourrait atteindre deux millions au printemps 2026», a déclaré le CSIS. Les civils ont également payé un lourd tribut à la guerre. Selon un rapport de la mission de surveillance des droits humains de l'ONU en Ukraine publié début janvier, l'année 2025 a été la «plus meurtrière» depuis la première année de l'invasion russe en 2022, avec plus de 2'500 civils tués.
Depuis le 24 février 2022, l'ONU a comptabilisé près de 15'000 civils ukrainiens tués et 40'600 blessés. Mais le nombre réel de victimes est «probablement considérablement plus élevé», notamment en raison de la difficulté d'accès à certaines zones, en particulier durant les premiers mois de l'invasion russe.
Des frappes russes sur l'Ukraine font au moins douze morts
Les attaques russes en Ukraine ont fait douze morts et touché des infrastructures énergétiques et un train de passagers, ont annoncé mardi les autorités, en pleins pourparlers directs entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin à près de quatre ans de conflit.
Dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, un wagon d'un train de voyageurs avec près de 200 personnes à bord a été touché par un drone russe, faisant au moins cinq morts, selon la Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko. «Il n'y a pas et il ne peut y avoir aucune justification militaire pour tuer des civils dans un wagon de train», a dénoncé sur Telegram le président ukrainien Volodymyr Zelensky, appelant à «exercer une pression sur la Russie».
Avant cette frappe, la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, avait déjà essuyé une attaque d'une cinquantaine de drones russes, selon les autorités locales. Les corps de trois personnes ont été retrouvés sous les décombres dans la ville même d'Odessa, où une trentaine de blessés ont été recensés. «Chaque frappe russe de ce type érode la diplomatie toujours en cours et sape les efforts de nos partenaires pour mettre fin à la guerre», a dénoncé Volodymyr Zelensky.
Selon Oleg Kiper, le gouverneur régional, parmi les personnes blessées figurent deux enfants et une «femme enceinte de 39 semaines». Un journaliste de l'AFP sur place a vu la façade effondrée d'un immeuble résidentiel et des secouristes fouillant les décombres à la recherche de victimes.
Le chef d'état-major russe a rendu visite aux troupes dans l'est de l'Ukraine
Le chef d'état-major russe, Valéri Guérassimov, a rendu visite aux troupes combattant dans l'est de l'Ukraine, a annoncé mardi le ministère russe de la Défense, alors que Russes, Ukrainiens et Américains doivent prochainement tenir de nouveaux pourparlers à Abou Dhabi.
Le général Guérassimov «a inspecté l'avancement des missions de combat menées par les formations et unités militaires du groupe de forces Zapad (Ouest, en russe) dans la zone d'opérations spéciales», a indiqué le ministère sur Telegram, sans préciser quand et où cette visite avait eu lieu.
Berlin fustige «l'obstination» russe après les pourparlers à Abou Dhabi
Le ministre allemand des Affaires étrangères a dénoncé lundi "l'obstination" de la Russie sur ses revendications territoriales maximalistes après des pourparlers entre délégations russe, ukrainienne et américaine, qui ont eu lieu la semaine dernière à Abou Dhabi.
«Le premier préalable doit être que la Russie se montre disposée à conclure une paix. Cependant, ce que j'entends et lis aujourd'hui, y compris au sujet des négociations aux Émirats arabes unis, c'est l'obstination de la Russie sur la question décisive du territoire», a jugé Johann Wadephul, devant la presse, lors d'un déplacement à Riga en Lettonie.
