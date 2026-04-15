Les USA ne prolongeront pas l'allègement des sanctions sur le pétrole russe
Le ministre américain des Finances a annoncé mercredi que les Etats-Unis ne prolongeraient pas la suspension des sanctions sur le pétrole russe stocké en mer, qui avait été décidée pour atténuer l'impact de l'envolée des prix du pétrole.
«Nous ne renouvellerons pas la licence sur le pétrole russe», a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent en conférence de presse. Son ministère avait annoncé la même chose la veille concernant le pétrole iranien.
Le gouvernement américain impose des sanctions sur les ressources pétrolières de la Russie et de l'Iran afin d'assécher les recettes des autorités de ces pays. Il s'agit de punir Moscou pour l'invasion de l'Ukraine et l'Iran pour la poursuite de son programme nucléaire et le financement de groupes armés comme le Hezbollah libanais.
Mais Washington a mis en place en mars une dérogation temporaire pour que le pétrole de ces pays puisse être vendu afin de modérer la flambée des cours consécutive à la guerre au Moyen-Orient
Source: AFP
Le chef de l'OTAN appelle à «ne pas perdre de vue l'Ukraine»
Le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte a exhorté mercredi ses Etats membres à «ne pas perdre l'Ukraine de vue» et à augmenter leur soutien à Kiev, fixant un objectif de 60 milliards de dollars (51 milliards d'euros) en 2026.
«Nous devons veiller à être capables d'assurer un soutien ininterrompu à l'Ukraine», a déclaré l'ancien Premier ministre néerlandais à l'ouverture, à Berlin, d'une réunion du groupe de contact sur la défense de l'Ukraine, soit les alliés de Kiev.
Il a demandé aux 32 Etats de l'Alliance atlantique «d'investir davantage pour atteindre l'objectif de 60 milliards de dollars de soutien en matière de sécurité et de défense à l'Ukraine cette année».
Source: AFP
Zelensky à Rome pour parler défense aérienne avec Meloni
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé mercredi à Rome pour s'entretenir avec la Première ministre italienne d'extrême droite Giorgia Meloni, alors qu'il presse ses alliés européens de l'aider à renforcer sa défense aérienne face aux attaques russes.
«La priorité diplomatique numéro un pour l'Ukraine en ce moment, c'est la coopération en matière de défense aérienne», a écrit Zelensky sur X avant sa rencontre avec Meloni.
«Nous avons besoin de missiles de défense aérienne chaque jour. Chaque jour où les Russes poursuivent leurs frappes sur nos villes», a-t-il ajouté, au lendemain d'attaques russes à travers l'Ukraine qui ont fait sept morts, dont un enfant, selon les autorités régionales.
Source: AFP
Les USA «n'ont plus le temps pour l'Ukraine», déplore Zelensky
Les négociateurs américains Steve Witkoff et Jared Kushner "sont constamment en pourparlers avec l'Iran et n'ont pas le temps pour l'Ukraine" qui s'inquiète de son approvisionnement en armes, a regretté le président ukrainien dans un entretien avec la télévision allemande mardi.
Avec la guerre en Iran, déclenchée par les Etats-Unis et Israël, la question de la livraison américaine d'armes à Kiev est devenue «un gros problème», a déclaré Volodymyr Zelensky à la télévision publique ZDF, après une visite à Berlin.
«Si la guerre se prolonge, il y aura moins d'armes pour l'Ukraine. C'est critique, surtout en matière de défense antiaérienne», a-t-il expliqué. A commencer par l'approvisionnement en missiles Patriot, très utilisés au Moyen-Orient et dont le manque en Ukraine «ne pourrait pas être pire» qu'actuellement, selon Zelensky.
Quant aux deux émissaires américains, des «gars pragmatiques» d'après lui, ils «s'efforcent d'obtenir davantage d'attention de la part de Poutine pour mettre fin à la guerre» qui dure depuis plus de quatre ans. Or «si les Etats-Unis n'exercent pas de pressions sur Poutine (...) et ne mènent qu'un dialogue en douceur avec les Russes, alors ils n'auront plus peur.»
Source: AFP
Quatre morts dans une frappe russe sur la ville de Dnipro
Une frappe russe a fait quatre morts et 25 blessés dans la ville de Dnipro mardi dans l'est de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja.
«Quatre personnes ont été tuées et 25 blessées, ce sont les conséquences de l'attaque ennemie sur Dnipro», a indiqué M. Ganja sur Telegram, précisant que 21 personnes avaient été hospitalisées, dont dix dans un état grave.
Il a également publié des images montrant les vitres brisées d'un commerce, alors que les frappes russes en journée sont de plus en plus fréquentes.
Source: AFP
Une attaque de drones tue une femme dans l'ouest de la Russie
Une attaque de drones a fait un mort dans l'ouest de la Russie, à quelque 350 km au sud de Moscou, a annoncé mardi matin le gouverneur de la région de Lipetsk.
La ville de «Ielets a été frappée par une attaque de drone (...). Une femme est morte» alors qu'elle se trouvait dans une maison, a écrit Igor Artamonov sur Telegram. Cinq autres personnes ont été blessées, a-t-il ajouté.
La Russie et l'Ukraine ont repris leurs attaques de drones dans la nuit de dimanche à lundi, après l'expiration d'une courte trêve décrétée pour la Pâque orthodoxe et marquée par des accusations de nombreuses violations des deux côtés.
Source: AFP
Pour Peter Magyar, il est «exclu» d'admettre un pays en guerre dans l'UE
Le futur Premier ministre hongrois Peter Magyar a déclaré lundi qu'il était «exclu» d'admettre l'Ukraine, un pays en guerre dans l'Union européenne, lors d'une conférence de presse à Budapest au lendemain de la victoire écrasante de son parti Tisza aux législatives.
Soulignant que Tisza avait toujours déclaré ne pas soutenir une adhésion accélérée l'Ukraine, il a ajouté: «il s'agit d'un pays en guerre, il est totalement exclu que l'Union européenne admette un pays en guerre».
Si l'Ukraine devait être admise, il y aura un référendum en Hongrie, a-t-il poursuivi. «Mais je ne pense pas que cela se produira dans un avenir proche, ni dans les dix prochaines années».
Source: ATS
L'Allemagne espère que l'aide à l'Ukraine sera débloquée «très rapidement» après la défaite d'Orban
La défaite électorale du Premier ministre hongrois sortant Viktor Orban, proche de la Russie et qui bloquait l'aide de l'UE à l'Ukraine, fait naître un «bon espoir» que cette aide «puisse être débloquée très rapidement», a estimé le gouvernement allemand lundi.
Le dirigeant hongrois bloquait depuis fin 2025 un prêt de 90 milliards d'euros de l'UE au pays en guerre, ainsi qu'un nouveau train de sanctions contre la Russie décidés par l'UE.
Désormais, Berlin «part du principe que le nouveau gouvernement hongrois respectera cette décision», a déclaré le porte-parole du gouvernement allemand Stefan Kornelius, pour qui le déblocage des fonds pourra intervenir dès que le nouveau Premier ministre Peter Magyar «sera en mesure d'agir».
Source: AFP
L'Ukraine dit espérer une «normalisation des relations» après l'élection de Magyar
La diplomatie ukrainienne a annoncé lundi la levée de la recommandation à ses ressortissants de ne pas voyager en Hongrie, après la victoire de Peter Magyar aux élections législatives en Hongrie face au Premier ministre sortant, Viktor Orban, proche du Kremlin.
«Nous levons la recommandation aux citoyens de s'abstenir de visiter la Hongrie», a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiga sur les réseaux sociaux. «Le choix des Hongrois a montré l'échec de la politique du chantage et de la propagande anti-ukrainienne» du gouvernement Orban, a-t-il ajouté en espérant une «normalisation des relations» entre les deux voisins.
Source: AFP
La Russie et l'Ukraine reprennent leurs attaques de drones
La Russie et l'Ukraine ont repris leurs attaques nocturnes de drones après l'expiration dimanche soir d'une courte trêve décrétée pour la Pâque orthodoxe et marquée par des accusations de violations massives des deux côtés, ont indiqué les deux pays.
Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé contre l'Ukraine 98 drones, dont 87 ont été abattus. Le ministère russe de la Défense a pour sa part indiqué avoir intercepté dans la nuit 33 drones ukrainiens.
Lors de cette trêve de 32 heures, Kiev et Moscou se sont mutuellement accusés d'avoir violé à des centaines de reprises le cessez-le-feu.
Source: AFP
La trêve de Pâque entre la Russie et l'Ukraine prend officiellement fin
La trêve pour la Pâque orthodoxe entre la Russie et l'Ukraine est officiellement arrivée à expiration ce lundi, les deux camps s'étant mutuellement accusés de milliers de violations le long de la ligne de front.
Elle devait durer 32 heures, après avoir débuté samedi à 16H00 (13h00 GMT) pour s'achever à la fin de la journée de dimanche. La guerre a été déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.
Source: AFP
Le Kremlin refuse de prolonger le cessez-le-feu
Le Kremlin a refusé de prolonger la trêve de Pâques en vigueur sur le front en Ukraine jusqu'à dimanche soir, tant que Kiev n'acceptera pas les conditions permettant d'assurer les «intêrêts» et les «objectifs» de Moscou.
«Tant que Zelensky n'a pas le courage d'assumer cette responsabilité, l'opération militaire spéciale se poursuivra après l'expiration du cessez-le-feu», a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence, dans une interview à la télévision publique diffusée dimanche.
La veille, dans son allocution quotidienne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait estimé qu'il serait «correct» que ce cessez-le-feu soit prolongé, précisant avoir fait cette «proposition» à Moscou.
Source: AFP