Les USA ne prolongeront pas l'allègement des sanctions sur le pétrole russe

Le ministre américain des Finances a annoncé mercredi que les Etats-Unis ne prolongeraient pas la suspension des sanctions sur le pétrole russe stocké en mer, qui avait été décidée pour atténuer l'impact de l'envolée des prix du pétrole.

«Nous ne renouvellerons pas la licence sur le pétrole russe», a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent en conférence de presse. Son ministère avait annoncé la même chose la veille concernant le pétrole iranien.

Le gouvernement américain impose des sanctions sur les ressources pétrolières de la Russie et de l'Iran afin d'assécher les recettes des autorités de ces pays. Il s'agit de punir Moscou pour l'invasion de l'Ukraine et l'Iran pour la poursuite de son programme nucléaire et le financement de groupes armés comme le Hezbollah libanais.

Mais Washington a mis en place en mars une dérogation temporaire pour que le pétrole de ces pays puisse être vendu afin de modérer la flambée des cours consécutive à la guerre au Moyen-Orient

Source: AFP