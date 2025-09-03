Poutine: «Zelensky devrait venir à Moscou pour une réunion»

16:22 heures

«Zelensky devrait venir à Moscou pour une réunion», déclare Poutine

Photo: Getty Images

Vladimir Poutine, a commenté sa rencontre avec son homologue ukrainien lors du sommet en Chine, rapportent plusieurs agences de presse. «Je n'ai jamais exclu la possibilité d'une rencontre avec lui. Mais est-ce judicieux?», a questionné Poutine sur un ton rhétorique. «Zelensky devrait venir à Moscou. Ensuite, il y aura une réunion, avec la réserve que la réunion doit être bien préparée.»

Poutine avait déjà tenu ces propos face à Trump lors de leur rencontre en Alaska. Le chef du Kremlin a réitéré que Zelensky n'avait aucune légitimité pour diriger l'Ukraine. La Russie accuse le président ukrainien d'être au pouvoir de manière illégitime, faute d'élections.

Et d'ajouter: «Voyons comment se développera la situation. Sinon (ndlr: si les pourparlers n'aboutissent pas), nous devrons résoudre nos problèmes militairement. Tous les groupements des forces armées russes sont à l'offensive.»