Visite d'Ignazio Cassis à Kiev
Le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis s'est rendu en Ukraine pour des entretiens lundi. Cette visite à Kiev s'inscrit dans le cadre du rôle de la Suisse en tant que présidente de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
M.Cassis a annoncé lundi ce voyage dans un message publié sur la plateforme X. Il a écrit qu'il se trouvait à Kiev pour réaffirmer le rôle de l'OSCE en tant que plateforme de dialogue et la volonté de l'organisation de soutenir les efforts visant à instaurer une paix durable fondée sur le droit international.
Le message était accompagné d'une photo montrant Ignazio Cassis, son homologue ukrainien Andrij Sybiha et le secrétaire général de l'OSCE Feridun Sinirlioglu à la gare de Kiev.
M.Cassis avait déjà annoncé lors du Forum économique mondial à Davos qu'il souhaitait jouer un rôle de médiateur dans la guerre en Ukraine en tant que président de l'OSCE. En fonction de l'évolution de la situation, il prévoyait de se rendre à Kiev, Moscou et Washington, avait alors déclaré le chef du DFAE.
Source: ATS
La Russie confirme des pourparlers directs avec l'Ukraine ce jeudi, avec les USA comme médiateurs
Le Kremlin a confirmé lundi la tenue mercredi et jeudi à Abou Dhabi d'un nouveau cycle de négociations directes entre Kiev, Moscou et Washington pour tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine.
Initialement prévu dimanche, «le deuxième cyle aura lieu mercredi et jeudi (...) à Abou Dhabi», a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en expliquant ce changement par la nécessité d'harmoniser les agendas de travail des trois parties. Il a ainsi confirmé une annonce faite dimanche par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Source: AFP
Deux morts dans une frappe de drone ukrainienne en Russie
Une frappe ukrainienne au drone a tué deux civils lundi matin dans la région frontalière russe de Belgorod, a indiqué le gouverneur régional. L'attaque a touché pendant la nuit une habitation privée dans la localité de Staryï Oskol qui a pris feu puis s'est en partie effondrée, a précisé Viatcheslav Gladkov sur Telegram.
«Les secouristes sur place ont retrouvé les corps de deux personnes», a-t-il déclaré. En réponse aux bombardements quotidiens de l'armée russe depuis bientôt quatre ans, l'Ukraine envoie de son côté chaque nuit des drones vers le territoire russe, visant en particulier le secteur énergétique.
Source: AFP
12 morts dans une frappe de drone russe sur un bus
Une attaque de drone russe sur un autobus dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk (centre-est) a fait au moins 12 morts et sept blessés dimanche, ont annoncé les secours et les autorités locales.
«Un drone russe a attaqué un bus au service d'une entreprise dans le district de Pavlograd», ont indiqué sur Telegram les services d'urgence ukrainiens, publiant une photo montrant un autobus endommagé devant lequel gisent des corps floutés. Les secours précisent que les sept personnes blessées ont été hospitalisées.
Selon la police nationale, l'attaque a eu lieu dans la ville minière de Ternivka, située près de Pavlograd, à environ 70 km à vol d'oiseau du front. Le groupe énergétique DTEK a confirmé que des employés de l'une de ses mines avaient été visés par cette attaque, après avoir terminé le travail.
Selon cette source, 15 travailleurs ont été tués, et sept autres blessés, un bilan qui n'a pas encore été confirmé par les autorités ukrainiennes.
Source: AFP
Une frappe russe touche une maternité à Zaporijjia
Une frappe russe a touché dimanche une maternité dans la ville ukrainienne de Zaporijjia (centre-est), faisant au moins six blessés, a affirmé sur Telegram le chef de l'administration régionale, Ivan Fedorov. Il a publié des images montrant des salles de consultation médicale dévastées par le souffle d'une explosion. On y voit des fenêtres brisées, du mobilier détruit et de nombreux débris au sol.
Selon cette source, deux des personnes blessées étaient des femmes qui subissaient des examens médicaux au moment de l'attaque. Ivan Fedorov a également publié une vidéo montrant l'extérieur du bâtiment, sa façade en briques endommagée et une fumée grise s'échappant d'une des fenêtres pulvérisées.
Source: ATS
Les négociations entre Kiev, Moscou et Washington reprendront mercredi
Les négociations directes entre Kiev, Moscou et Washington pour tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine reprendront mercredi à Abou Dhabi, a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Les dates des prochaines rencontres trilatérales ont été fixées: le 4 et le 5 février à Abou Dhabi», a indiqué M. Zelensky sur X. «L'Ukraine est prête à une discussion de fond et nous souhaitons que le résultat (des négociations) nous rapproche d'une fin réelle et digne de la guerre», a-t-il ajouté.
Source: ATS
Kiev remercie Musk
Le ministre ukrainien de la Défense a remercié dimanche Elon Musk et son entreprise SpaceX pour avoir pris des mesures pour empêcher la Russie d'utiliser les systèmes de communication par satellites Starlink pour faire voler ses drones au-dessus de l'Ukraine.
«Les premières mesures donnent déjà des résultats (...) Merci d'être avec nous. Vous êtes un vrai champion de la liberté et vrai ami du peuple ukrainien», a indiqué sur X le ministre Mykhaïlo Fedorov, s'adressant à Elon Musk.
Il répondait à un message, publié dimanche, du milliardaire américain: «Il semble que les mesures que nous avons prises pour empêcher l'usage non-autorisé de Starlink par la Russie ont fonctionné. Faites-nous savoir si d'autres mesures sont nécessaires», a écrit Elon Musk sur X.
Une frappe russe fait deux morts à Dnipro
Deux personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche par une frappe de drones russes sur la ville de Dnipro, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé l'administration régionale.
«L'attaque a eu lieu la nuit. Un incendie s'est déclaré, une maison privée a été détruite, deux autres ont été endommagées», a écrit dimanche matin sur Telegram le chef de l'administration régionale de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja. Il a précisé que les victimes étaient un homme et une femme.
Cette attaque est intervenue alors qu'une pause des frappes russes sur la capitale Kiev, acceptée par le président russe Vladimir Poutine à la demande de son homologue américain Donald Trump, doit prendre fin dimanche.
Source: AFP
Les émissaires russes et états-uniens saluent une rencontre «constructive»
Les émissaires américain et russe, Steve Witkoff et Kirill Dmitriev, ont affirmé avoir eu samedi des discussions «constructives» lors d'une rencontre en Floride, dans le cadre de la médiation des Etats-Unis pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine.
«Nous sommes encouragés par cette réunion qui montre que la Russie s'efforce d'oeuvrer pour la paix en Ukraine», a écrit M. Witkoff sur la plateforme X, saluant un échange «productif». Il a précisé que la délégation américaine comprenait également le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, et le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner. Aucune des parties n'a fourni de détails sur le contenu précis des discussions.
Source: AFP
Kiev se prépare à des rencontre diplomatique pour faire avancer les négociations
Volodymyr Zelensky a affirmé samedi que Kiev se préparait à des rencontres diplomatiques «la semaine prochaine» pour faire avancer les négociations avec Moscou, semblant écarter une possible réunion prévue jusqu'alors dimanche à Abou Dhabi entre délégations ukrainienne et russe.
«Nous sommes en contact permanent avec la partie américaine et attendons qu'elle nous fournisse des précisions concernant les prochaines réunions. L'Ukraine est prête à travailler dans tous les formats de travail. Il est important que ces réunions aient lieu et qu'elles débouchent sur des résultats concrets. Nous comptons sur des rencontres la semaine prochaine et nous nous y préparons», a déclaré le président ukrainien, lors de son allocution quotidienne.
Source: AFP