La CEDH condamne la Russie pour de multiples violations en Ukraine

Exécutions, torture, déplacements d'enfants, travail forcé, destruction du vol MH17: la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné mercredi la Russie pour les nombreuses exactions commises en Ukraine depuis 2014.

Photo: keystone-sda.ch

La CEDH relève aussi la «pratique administrative consistant à commettre des destructions, pillages et expropriations de biens appartenant à des personnes civiles et à des entreprises privées», et pointe la responsabilité de Moscou dans la destruction du vol MH17. La décision a été rendue par les 17 juges de la Grande chambre, formation la plus solennelle de l'institution qui siège à Strasbourg.

Le ministère ukrainien de la Justice a salué une décision «historique», qui reconnaît le caractère «systématiques» des violations de droits fondamentaux commises par la Russie.

Cependant, cette condamnation revêt avant tout un caractère symbolique: depuis septembre 2022 et son exclusion, Moscou ne donne plus aucun signe de vie devant la CEDH. La Russie ne considère plus les décisions de la CEDH comme contraignantes à son égard

Source: AFP