Le chef de l'OTAN appelle à ne pas abandonner l'Ukraine

Le chef de l'OTAN appelle à «ne pas perdre de vue l'Ukraine»

Le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte a exhorté mercredi ses Etats membres à «ne pas perdre l'Ukraine de vue» et à augmenter leur soutien à Kiev, fixant un objectif de 60 milliards de dollars (51 milliards d'euros) en 2026.

«Nous devons veiller à être capables d'assurer un soutien ininterrompu à l'Ukraine», a déclaré l'ancien Premier ministre néerlandais à l'ouverture, à Berlin, d'une réunion du groupe de contact sur la défense de l'Ukraine, soit les alliés de Kiev.

Il a demandé aux 32 Etats de l'Alliance atlantique «d'investir davantage pour atteindre l'objectif de 60 milliards de dollars de soutien en matière de sécurité et de défense à l'Ukraine cette année».

Source: AFP