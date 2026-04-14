Le Kremlin refuse de prolonger le cessez-le-feu
Le Kremlin a refusé de prolonger la trêve de Pâques en vigueur sur le front en Ukraine jusqu'à dimanche soir, tant que Kiev n'acceptera pas les conditions permettant d'assurer les «intêrêts» et les «objectifs» de Moscou.
«Tant que Zelensky n'a pas le courage d'assumer cette responsabilité, l'opération militaire spéciale se poursuivra après l'expiration du cessez-le-feu», a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence, dans une interview à la télévision publique diffusée dimanche.
La veille, dans son allocution quotidienne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait estimé qu'il serait «correct» que ce cessez-le-feu soit prolongé, précisant avoir fait cette «proposition» à Moscou.
Source: AFP
Les USA «n'ont plus le temps pour l'Ukraine», déplore Zelensky
Les négociateurs américains Steve Witkoff et Jared Kushner "sont constamment en pourparlers avec l'Iran et n'ont pas le temps pour l'Ukraine" qui s'inquiète de son approvisionnement en armes, a regretté le président ukrainien dans un entretien avec la télévision allemande mardi.
Avec la guerre en Iran, déclenchée par les Etats-Unis et Israël, la question de la livraison américaine d'armes à Kiev est devenue «un gros problème», a déclaré Volodymyr Zelensky à la télévision publique ZDF, après une visite à Berlin.
«Si la guerre se prolonge, il y aura moins d'armes pour l'Ukraine. C'est critique, surtout en matière de défense antiaérienne», a-t-il expliqué. A commencer par l'approvisionnement en missiles Patriot, très utilisés au Moyen-Orient et dont le manque en Ukraine «ne pourrait pas être pire» qu'actuellement, selon Zelensky.
Quant aux deux émissaires américains, des «gars pragmatiques» d'après lui, ils «s'efforcent d'obtenir davantage d'attention de la part de Poutine pour mettre fin à la guerre» qui dure depuis plus de quatre ans. Or «si les Etats-Unis n'exercent pas de pressions sur Poutine (...) et ne mènent qu'un dialogue en douceur avec les Russes, alors ils n'auront plus peur.»
Source: AFP
Quatre morts dans une frappe russe sur la ville de Dnipro
Une frappe russe a fait quatre morts et 25 blessés dans la ville de Dnipro mardi dans l'est de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja.
«Quatre personnes ont été tuées et 25 blessées, ce sont les conséquences de l'attaque ennemie sur Dnipro», a indiqué M. Ganja sur Telegram, précisant que 21 personnes avaient été hospitalisées, dont dix dans un état grave.
Il a également publié des images montrant les vitres brisées d'un commerce, alors que les frappes russes en journée sont de plus en plus fréquentes.
Source: AFP
Une attaque de drones tue une femme dans l'ouest de la Russie
Une attaque de drones a fait un mort dans l'ouest de la Russie, à quelque 350 km au sud de Moscou, a annoncé mardi matin le gouverneur de la région de Lipetsk.
La ville de «Ielets a été frappée par une attaque de drone (...). Une femme est morte» alors qu'elle se trouvait dans une maison, a écrit Igor Artamonov sur Telegram. Cinq autres personnes ont été blessées, a-t-il ajouté.
La Russie et l'Ukraine ont repris leurs attaques de drones dans la nuit de dimanche à lundi, après l'expiration d'une courte trêve décrétée pour la Pâque orthodoxe et marquée par des accusations de nombreuses violations des deux côtés.
Source: AFP
Pour Peter Magyar, il est «exclu» d'admettre un pays en guerre dans l'UE
Le futur Premier ministre hongrois Peter Magyar a déclaré lundi qu'il était «exclu» d'admettre l'Ukraine, un pays en guerre dans l'Union européenne, lors d'une conférence de presse à Budapest au lendemain de la victoire écrasante de son parti Tisza aux législatives.
Soulignant que Tisza avait toujours déclaré ne pas soutenir une adhésion accélérée l'Ukraine, il a ajouté: «il s'agit d'un pays en guerre, il est totalement exclu que l'Union européenne admette un pays en guerre».
Si l'Ukraine devait être admise, il y aura un référendum en Hongrie, a-t-il poursuivi. «Mais je ne pense pas que cela se produira dans un avenir proche, ni dans les dix prochaines années».
Source: ATS
L'Allemagne espère que l'aide à l'Ukraine sera débloquée «très rapidement» après la défaite d'Orban
La défaite électorale du Premier ministre hongrois sortant Viktor Orban, proche de la Russie et qui bloquait l'aide de l'UE à l'Ukraine, fait naître un «bon espoir» que cette aide «puisse être débloquée très rapidement», a estimé le gouvernement allemand lundi.
Le dirigeant hongrois bloquait depuis fin 2025 un prêt de 90 milliards d'euros de l'UE au pays en guerre, ainsi qu'un nouveau train de sanctions contre la Russie décidés par l'UE.
Désormais, Berlin «part du principe que le nouveau gouvernement hongrois respectera cette décision», a déclaré le porte-parole du gouvernement allemand Stefan Kornelius, pour qui le déblocage des fonds pourra intervenir dès que le nouveau Premier ministre Peter Magyar «sera en mesure d'agir».
Source: AFP
L'Ukraine dit espérer une «normalisation des relations» après l'élection de Magyar
La diplomatie ukrainienne a annoncé lundi la levée de la recommandation à ses ressortissants de ne pas voyager en Hongrie, après la victoire de Peter Magyar aux élections législatives en Hongrie face au Premier ministre sortant, Viktor Orban, proche du Kremlin.
«Nous levons la recommandation aux citoyens de s'abstenir de visiter la Hongrie», a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiga sur les réseaux sociaux. «Le choix des Hongrois a montré l'échec de la politique du chantage et de la propagande anti-ukrainienne» du gouvernement Orban, a-t-il ajouté en espérant une «normalisation des relations» entre les deux voisins.
Source: AFP
La Russie et l'Ukraine reprennent leurs attaques de drones
La Russie et l'Ukraine ont repris leurs attaques nocturnes de drones après l'expiration dimanche soir d'une courte trêve décrétée pour la Pâque orthodoxe et marquée par des accusations de violations massives des deux côtés, ont indiqué les deux pays.
Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé contre l'Ukraine 98 drones, dont 87 ont été abattus. Le ministère russe de la Défense a pour sa part indiqué avoir intercepté dans la nuit 33 drones ukrainiens.
Lors de cette trêve de 32 heures, Kiev et Moscou se sont mutuellement accusés d'avoir violé à des centaines de reprises le cessez-le-feu.
Source: AFP
La trêve de Pâque entre la Russie et l'Ukraine prend officiellement fin
La trêve pour la Pâque orthodoxe entre la Russie et l'Ukraine est officiellement arrivée à expiration ce lundi, les deux camps s'étant mutuellement accusés de milliers de violations le long de la ligne de front.
Elle devait durer 32 heures, après avoir débuté samedi à 16H00 (13h00 GMT) pour s'achever à la fin de la journée de dimanche. La guerre a été déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.
Source: AFP
Plus de 2000 violations du cessez-le-feu, selon Kiev
L'armée ukrainienne a accusé dimanche les forces russes d'avoir violé à 2299 reprises la trêve pascale entrée en vigueur la veille sur le front en Ukraine, long de plus de 1.200 km.
A 07h (6h en Suisse), «2299 violations du cessez-le-feu ont été enregistrées, à savoir: 28 assauts ennemis, 479 bombardements d'artillerie, 747 frappes de drones d'attaque («Lancet», «Molniya») et 1.045 frappes de drones FPV», a indiqué l'état-major ukrainien, dans un rapport publié sur Facebook. «Il n'y a eu aucune attaque de missile, de bombes aériennes guidées ou de drones de type Shahed», a-t-il poursuivi.
De son côté, l'armée russe a aussi accusé Kiev. «Au total, 1.971 violations du cessez-le-feu par des unités des forces armées ukrainiennes ont été enregistrées.»
Source: AFP
Kiev rapporte 460 violations de la trêve pascale sur le front
L'Ukraine a accusé samedi la Russie d'avoir violé à plus de 460 reprises le cessez-le-feu instauré sur le front à l'occasion de la Pâque orthodoxe. Le Kremlin avait annoncé jeudi que cette trêve commencerait samedi à 16H00 (13H00 GMT) et durerait jusqu'à la fin de la journée de dimanche, soit une période de 32 heures.
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a ensuite accepté ce cessez-le-feu proposé par son homologue, Vladimir Poutine. «Après 16H00 (13H00 GMT), 469 violations du cessez-le-feu ont été enregistrées», a indiqué l'état-major ukrainien, dans un rapport publié sur Facebook.
Il a fait état de «22 assauts ennemis, 153 bombardements, 19 frappes de drones d'attaque ('Lancet', 'Molniya') et 275 frappes de drones FPV». Dans la région russe de Koursk, frontalière de l'Ukraine, le gouverneur, Alexandre Khinchteïn, a lui accusé Kiev d'avoir violé la trêve en attaquant avec un drone une station-service dans la localité de Lgov, faisant trois blessés parmi lesquels un bébé.
Source: AFP