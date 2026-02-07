Le réseau énergétique ukrainien visé par une importante attaque russe
L'Ukraine a été visée samedi matin par une importante attaque contre son réseau énergétique qui a provoqué des coupures de courant dans une grande partie du pays, a annoncé la compagnie ukrainienne d'électricité.
«La Russie mène une nouvelle attaque massive contre les installations du réseau électrique ukrainien. En raison des dégâts causés par l'ennemi, des coupures d'urgence ont été mises en place dans la plupart des régions», a déclaré Ukrenergo sur Telegram, tandis que l'armée polonaise a annoncé avoir déployé des avions pour protéger son espace aérien, comme souvent en cas de bombardements russes visant l'ouest de l'Ukraine.
Source: AFP
Un troisième cycle de négociations Ukraine-Russie aura «bientôt» lieu
Un troisième cycle de négociations pour trouver une issue diplomatique en Ukraine aura lieu «bientôt», a indiqué vendredi soir le Kremlin, après des négociations entre Moscou et Kiev à Abou Dhabi en présence des Américains.
«Il n'y a pas encore de date précise, mais ce sera bientôt», a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, citée par l'agence Ria Novosti.
Plus tôt, vendredi, il avait estimé que les négociations à Abou Dhabi avaient été «très complexes» mais «constructives». Après deux jours de discussions, le seul résultat tangible annoncé publiquement a été un échange de prisonniers entre Kiev et Moscou, le premier de ce type depuis le mois d'octobre.
Vendredi soir, Volodymyr Zelensky a affirmé que son équipe de négociateurs, une fois rentrée en Ukraine, lui ferait samedi un compte rendu des «aspects sensibles des négociations ne pouvant pas être évoqués au téléphone». Il a également affirmé qu'il allait s'entretenir samedi avec «des partenaires européens» de Kiev.
Source: AFP
L'UE propose de nouvelles sanctions contre Moscou, ciblant énergie et secteur bancaire
La Commission européenne a proposé vendredi de nouvelles sanctions contre la Russie, ciblant le secteur bancaire et l'énergie, dont une interdiction des services maritimes (maintenance, remorquage, etc.) aux pétroliers russes, a indiqué sa présidente Ursula von der Leyen.
«Cela réduira encore davantage les revenus énergétiques de la Russie et compliquera la recherche d'acheteurs pour son pétrole», a-t-elle assuré dans un communiqué.
Des pourparlers «très complexes» mais «constructifs», selon Moscou
Le Kremlin a estimé vendredi que les négociations entre Moscou et Kiev qui se sont déroulées à Abou Dhabi, en présence des Américains, pour tenter de trouver une issue au conflit ukrainien, ont été «très complexes», mais «constructives».
«Pendant deux jours un travail constructif et très complexe a été effectué. Il se poursuivra», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'un point de presse auquel participe l'AFP.
Source: AFP
Un couple tué dans une frappe russe près de Zaporijjia
Un couple d'Ukrainiens a été tué dans une frappe de drone russe sur leur maison dans la région de Zaporijjia, a annoncé vendredi l'administration militaire régionale. Les bombardements russes sur l'Ukraine sont quotidiens.
«Une maison individuelle a été détruite. Un couple est mort, un homme de 49 ans et une femme de 48 ans», a détaillé le responsable local de cette institution, Ivan Fedorov. Moscou poursuit ses frappes quotidiennes sur l'Ukraine, malgré la tenue mercredi et jeudi à Abou Dhabi de pourparlers sous la tutelle de Washington, qui ont abouti à des échanges de prisonniers.
Selon un rapport de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU), publié au début janvier, près de 15'000 civils ukrainiens ont été tués et 40'600 blessés depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022. L'année 2025 a été la plus meurtrière après 2022, avec plus de 2500 civils tués, selon ce document.
Source: AFP
Nouveaux pourparlers prévus «dans les semaines à venir»
De nouveaux pourparlers entre Russes, Ukrainiens et Américains sont prévus «dans les semaines à venir», a annoncé jeudi le négociateur en chef de Kiev, après des discussions «constructives» à Abou Dhabi qui ont débouché sur un nouvel échange de prisonniers.
«Les délégations ont convenu d'informer leurs capitales et de poursuivre les pourparlers trilatéraux dans les semaines à venir», a déclaré Roustem Oumerov sur Telegram. Selon lui, les discussions ont notamment porté sur «les méthodes de mise en œuvre d'un cessez-le-feu».
Source: ATS
Ignazio Cassis à Moscou, une première depuis le début de la guerre
Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis est à Moscou pour une visite de deux jours en tant que président de l'OSCE. Le but est de dialoguer avec «toutes les parties», a-t-il écrit sur X. Une rencontre est prévue avec son homologue russe Sergueï Lavrov.
Par ce voyage, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) réaffirme sa volonté «de soutenir les efforts en faveur d'une paix juste et durable, conformément au droit international et aux principes d'Helsinki», a indiqué Ignazio Cassis sur la plateforme X. Il est accompagné du secrétaire général de l'OSCE Feridun Sinirlioğlu.
La rencontre avec Sergueï Lavrov est prévue vendredi, a indiqué une porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères à Keystone-ATS. Les discussions porteront sur les efforts visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a annoncé l'OSCE.
Le rôle potentiel de l'OSCE dans la promotion d'une paix juste et durable sera aussi examiné. Ignazio Cassis et Sergueï Lavrov évoqueront également le rôle de l'organisation en tant que plateforme de dialogue.
Source: ATS
A Kiev, 1100 immeubles résidentiels resteront sans chauffage durant au moins deux mois
Plus de 1100 immeubles résidentiels à Kiev seront privés de chauffage pendant au moins deux moins en plein hiver, la centrale thermique qui les desservait ayant subi des dommages «critiques» lors d'une récente attaque russe, a indiqué jeudi le maire de Kiev.
«Le site a subi des dommages critiques et il faudra au moins deux mois pour remettre ses systèmes et équipements en état», a déclaré le maire Vitali Klitschko sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Les Etats-Unis et la Russie vont reprendre un dialogue militaire de haut niveau
Les Etats-Unis et la Russie ont décidé à Abou Dhabi, lors des pourparlers de paix sur l'Ukraine, de reprendre un dialogue entre militaires de haut niveau, a indiqué jeudi le Pentagone, alors qu'a expiré le dernier traité de désarmement nucléaire.
«Maintenir le dialogue entre les armées est un facteur important de stabilité et de paix dans le monde, qui ne peuvent être atteintes que par la force, et offre un moyen d'accroître la transparence et de favoriser la désescalade», a déclaré le Commandement européen des forces armées américaines dans un communiqué.
Source: AFP
Des observateurs militaires russes signalent des coupures de Starlink sur le front
Des observateurs militaires russes ont signalé une interruption des antennes Starlink utilisées par Moscou sur le front en Ukraine, après l'annonce par Elon Musk de «mesures» pour mettre fin à l'usage de cette technologie par le Kremlin.
Starlink permet de se connecter n'importe où à internet via le réseau de satellites de la société Space X d'Elon Musk. Récemment, Kiev a affirmé que des drones russes utilisaient cette technologie pour contourner les systèmes de brouillage électronique et frapper les cibles avec une grande précision.
«Les Starlinks sont HS»
Sur le champ de bataille, des unités russes emploient également de longue date des terminaux Starlink pour communiquer. Le week-end dernier, Elon Musk a annoncé l'introduction de mesures, à la demande de l'Ukraine, pour bloquer les antennes Starlink utilisées par les troupes russes, qui n'ont pas l'autorisation de s'en servir, contrairement à Kiev.
Ces derniers jours, plusieurs observateurs militaires ou correspondants de médias pro-Kremlin ont confirmé que les antennes Starlink ne fonctionnaient plus. «Les Starlinks sont HS. Elles avaient été coupées auparavant lors d'une mise à jour de logiciel, puis avaient été rétablies. Maintenant, est-ce qu'elles vont à nouveau être ressuscitées?», a posté mercredi sur son compte Telegram Andreï Filatov, un observateur militaire suivi par 200'000 abonnés.
«C'est très préoccupant»
L'influent correspondant militaire Alexandre Kots du journal russe Komsomolskaïa Pravda a lui affirmé mercredi sur Telegram qu'un officier russe lui avait dit que Starlink était «le talon d'Achille» des forces du Kremlin. La Russie ne possède pas de technologie équivalente.
Selon l'observateur militaire russe Roman Alekhine, Moscou n'a «probablement» qu'une seule solution alternative: le déploiement de câbles à fibre optique sur le terrain, un système selon lui bien plus «complexe» et «coûteux» à mettre en oeuvre. «C'est très préoccupant, surtout compte tenu des besoins de communication sur le terrain», a-t-il ajouté mercredi, dans un message sur Telegram consacré aux antennes Starlink.
Source: AFP
Moscou et Kiev ont échangé 157 prisonniers de guerre de chaque camp
La Russie et l'Ukraine ont échangé jeudi 157 prisonniers de guerre de chaque camp, a annoncé le ministère russe de la Défense, dans le premier accord de ce type en cinq mois au moment où se tiennent à Abou Dhabi des pourparlers pour mettre fin à la guerre.
«Le 5 février, 157 militaires russes» ont été rapatriés, a-t-il indiqué, ajoutant qu'«en contrepartie, 157 prisonniers de guerre des forces armées ukrainiennes ont été remis». Les Emirats et les Etats-Unis ont fourni «une médiation humanitaire» lors du retour des prisonniers russes, a-t-il ajouté.
Les pourparlers ont pris fin jeudi après deux jours de discussion, a annoncé une porte-parole ukrainienne. «Les négociations sont terminées», a indiqué à la presse Diana Davitian, porte-parole du chef de la délégation ukrainienne, Rustem Umerov, en précisant que Kiev communiquera ultérieurement sur le sujet.
Source: AFP