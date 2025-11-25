Publié: il y a 3 minutes

Le plan de Donald Trump pour l'Ukraine n'a pas du tout plus aux Européens. Ces derniers ont donc réagi en proposant leur propre plan, lequel n'a pas du tout été du goût de Moscou. Le ministre russe des Affaires étrangères ne s'est d'ailleurs pas privé de le rappeler.

«Vous avez raté votre chance»: Sergueï Lavrov dézingue les Européens

1/4 Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'en est violemment pris à l'Europe mardi. Photo: Keystone/dpa/KAY NIETFELD

Alexander Terwey et Keystone-SDA

Moscou a rejeté un plan de paix européen présenté comme alternative à l’initiative soutenue par les Etats-Unis et considérée comme trop favorable au Kremlin. «Nous avons appris l’existence d’un plan européen qui, à première vue, n’a rien de constructif», a déclaré Youri Ouchakov, conseiller du Kremlin, cité par l’agence russe Tass. «Il ne nous convient pas.»

Dans la foulée, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a vivement critiqué l’Europe. «Les gars, vous avez manqué votre chance», a-t-il lancé mardi devant des journalistes, rapporte l’agence d'Etat russe Ria Novosti. «Vous aviez votre opportunité, mais vous ne l’avez pas saisie. Vous l’avez complètement gâchée», a-t-il insisté.

Dans le même temps, Sergueï Lavrov a salué l’attitude des Etats-Unis, assurant qu'ils étaient «le seul pays occidental qui prend des initiatives pour régler le conflit». Moscou dit attendre de recevoir la version définitive du plan actuellement négocié par Kiev et Washington. Sergueï Lavrov exclut toutefois toute médiation supplémentaire de la France ou de l’Allemagne, selon Ria Novosti.

L'Europe inclue... mais plus tard

Malgré ces critiques, Moscou juge indispensable la participation des Européens aux discussions sur l’architecture de sécurité du continent. «Il sera pratiquement impossible de parler d’un système de sécurité en Europe après la fin du conflit sans les Européens», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par Tass. Leur implication sera nécessaire «à un certain stade».

S'agissant des négociations autour du plan de paix américain, Dmitri Peskov a réaffirmé les positions habituelles de Moscou et a répété que la Russie souhaitait atteindre ses objectifs par la voie diplomatique. Le plan initial proposé par le président américain Donald Trump pouvait servir de base, mais le texte connu de Moscou a été modifié depuis, a-t-il déploré.

Le plan en 28 points présenté la semaine dernière par Donald Trump – souvent décrit comme une «liste de souhaits russes» – ne compterait plus que 19 points, selon les informations rendues publiques lundi.