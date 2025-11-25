DE
FR

Contre-plan pour l'Ukraine
«Vous avez raté votre chance»: Sergueï Lavrov dézingue les Européens

Le plan de Donald Trump pour l'Ukraine n'a pas du tout plus aux Européens. Ces derniers ont donc réagi en proposant leur propre plan, lequel n'a pas du tout été du goût de Moscou. Le ministre russe des Affaires étrangères ne s'est d'ailleurs pas privé de le rappeler.
Publié: il y a 3 minutes
Partager
Écouter
1/4
Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'en est violemment pris à l'Europe mardi.
Photo: Keystone/dpa/KAY NIETFELD
RMS_Portrait_AUTOR_554_NEU.jpg
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Alexander Terwey et Keystone-SDA

Moscou a rejeté un plan de paix européen présenté comme alternative à l’initiative soutenue par les Etats-Unis et considérée comme trop favorable au Kremlin. «Nous avons appris l’existence d’un plan européen qui, à première vue, n’a rien de constructif», a déclaré Youri Ouchakov, conseiller du Kremlin, cité par l’agence russe Tass. «Il ne nous convient pas.»

Dans la foulée, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a vivement critiqué l’Europe. «Les gars, vous avez manqué votre chance», a-t-il lancé mardi devant des journalistes, rapporte l’agence d'Etat russe Ria Novosti. «Vous aviez votre opportunité, mais vous ne l’avez pas saisie. Vous l’avez complètement gâchée», a-t-il insisté.

Dans le même temps, Sergueï Lavrov a salué l’attitude des Etats-Unis, assurant qu'ils étaient «le seul pays occidental qui prend des initiatives pour régler le conflit». Moscou dit attendre de recevoir la version définitive du plan actuellement négocié par Kiev et Washington. Sergueï Lavrov exclut toutefois toute médiation supplémentaire de la France ou de l’Allemagne, selon Ria Novosti.

L'Europe inclue... mais plus tard

Malgré ces critiques, Moscou juge indispensable la participation des Européens aux discussions sur l’architecture de sécurité du continent. «Il sera pratiquement impossible de parler d’un système de sécurité en Europe après la fin du conflit sans les Européens», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par Tass. Leur implication sera nécessaire «à un certain stade».

A lire aussi
Les fonctionnaires vaudois dans la rue pour une nouvelle journée d'action
«Du fric pour le public»
Les fonctionnaires vaudois une nouvelle fois dans la rue
Mardi et mercredi, deux manifestations s'enchaînent à Lausanne
Service public et féministes
Mardi et mercredi, deux manifestations s'enchaînent à Lausanne

S'agissant des négociations autour du plan de paix américain, Dmitri Peskov a réaffirmé les positions habituelles de Moscou et a répété que la Russie souhaitait atteindre ses objectifs par la voie diplomatique. Le plan initial proposé par le président américain Donald Trump pouvait servir de base, mais le texte connu de Moscou a été modifié depuis, a-t-il déploré.

Le plan en 28 points présenté la semaine dernière par Donald Trump – souvent décrit comme une «liste de souhaits russes» – ne compterait plus que 19 points, selon les informations rendues publiques lundi.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus