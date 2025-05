La Russie intercepte plus de 120 drones ukrainiens

La Russie a indiqué avoir intercepté plus de 120 drones ukrainiens en quelques heures mardi soir et mercredi matin. L'attaque a provoqué de nouvelles perturbations du fonctionnement d'aéroports de Moscou.

Photo: Anadolu via Getty Images

Alors que l'Ukraine a été visée ces derniers jours par des bombardements russes sans précédent, le ministère russe de la défense a annoncé sur le réseau social Telegram que sa défense antiaérienne avait «totalement détruit et intercepté 112 drones ukrainiens» entre 21h et minuit (20h et 23h en Suisse), dont 59 au-dessus de la seule région de Briansk (sud-ouest).

Plus tard dans la nuit, le maire de Moscou Sergueï Sobianine a indiqué dans une série de messages sur les réseaux sociaux que 12 drones se dirigeant vers la capitale avaient été abattus.

Source: AFP