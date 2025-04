La Russie frappe Zaporijia et Kharkiv, au moins un mort

Un mort, dix blessés dans des frappes russes à Zaporijjia et Kharkiv (autorités)

Un homme de 45 ans est mort et un autre âgé de 44 ans ainsi qu'une femme de 39 ans ont été blessés par un «drone ennemi» qui «a attaqué» des voitures garées devant une maison dans la région de Zaporijjia, a indiqué sur Telegram Ivan Fedorov, le gouverneur militaire de la région.

Réparation d'un atelier de bénévoles à Zaporizhzhia après une attaque de drone russe Hennadii Vovchenko. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Dans la ville ukrainienne de Kharkiv, proche de la frontière russe, le maire Igor Terekhov a fait état de huit personnes blessées dans ce que le gouverneur de la région Oleg Synegoubov a décrit, sur Telegram, comme une «attaque massive de drones ennemis».

L'Ukraine et la Russie ont affirmé mardi avoir transmis aux Etats-Unis des informations sur ce que les deux pays présentent comment étant des tirs de l'autre camp contre leurs installations énergétiques, en «violation» du fragile moratoire annoncé par Washington sur les frappes visant de telles infrastructures.

A l'issue de pourparlers en Arabie saoudite, les Etats-Unis ont diffusé la semaine dernière deux communiqués évoquant une trêve sur les attaques contre des installations énergétiques en Ukraine et en Russie. Mais aucune date précise n'y était toutefois évoquée, ni aucune condition, et l'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement depuis de violer cet accord incertain.