Pour Poutine, n'importe quelle force occidentale sera une «cible légitime» pour l'armée russe
N'importe quelle force occidentale en Ukraine sera une «cible légitime» pour l'armée russe, a prévenu vendredi le président russe Vladimir Poutine, au lendemain d'une réunion des alliés européens de Kiev consacrée aux garanties de sécurité.
«Si des forces, quelles qu'elles soient, y mettent les pieds, surtout maintenant au moment où des combats sont en cours, nous partirons du principe qu'elles seront des cibles légitimes» pour l'armée russe, a déclaré Poutine, lors d'un Forum économique de l'Est à Vladivostok (Extrême-Orient).
«Et si des décisions sont obtenues pour aboutir à la paix, à une paix durable, je ne vois tout simplement pas de sens à leur présence» sur le territoire ukrainien, a-t-il ajouté en appelant à ce que «personne ne doute que la Russie respecte pleinement» les futures garanties de sécurité pour l'Ukraine.
Lors du sommet de la Coalition des volontaires co-dirigée par le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer, 26 pays, essentiellement européens, se sont «formellement engagés» jeudi à «déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs», a déclaré Macron.
En vertu de ces plans, dont il s'est refusé à fournir des détails et à préciser les contributions pays par pays, «le jour où le conflit s'arrête, les garanties de sécurité se déploient», a-t-il expliqué, que ce soit via un «cessez-le-feu», un «armistice» ou un «traité de paix». Il ne s'agit donc pas «de mener quelque guerre contre la Russie» mais de la dissuader d'attaquer à nouveau l'Ukraine à l'avenir, a-t-il dit.
Source: AFP
Trump fait monter la sauce
Face à l'incertitude qui entoure le sommet pour la paix entre les présidents russe et ukrainien, Donald Trump s'essaie à la métaphore culinaire.
«Nous allons voir si Poutine et Zelensky vont travailler ensemble. Vous savez, c'est un peu comme l'huile et le vinaigre. Ils ne s'entendent pas très bien, pour des raisons évidentes», a dit le président américain pendant un court échange avec des journalistes.
Source: AFP
Le Kremlin accuse les Européens d'«entraver» le règlement du conflit en Ukraine,
Le Kremlin est «absolument» opposé aux garanties américaine et européennes militaires offertes à l'Ukraine pour sa sécurité, a déclaré vendredi son porte-parole Dmitri Peskov.
«Les étrangers, en particulier les contingents militaires européens et américains, peuvent-ils fournir et garantir la sécurité de l'Ukraine? Absolument pas, ils ne le peuvent pas», a déclaré le porte-parole à l'agence d'Etat Ria Novosti. «Cela ne peut pas être une garantie de sécurité pour l'Ukraine qui conviendrait à notre pays.»
Dans un entretien accordé cette fois au quotidien russe Izvestia, Dmitri Peskov a poursuivi sur la même lancée. «Les Européens entravent le règlement en Ukraine. Ils n'y contribuent pas», a-t-il martelé, en accusant l'Europe de «poursuivre ses tentatives» de faire de l'Ukraine «le centre de tout ce qui est antirusse».
Source: AFP
Trump annonce qu'il parlera à Poutine prochainement
Donald Trump a déclaré jeudi qu'il s'entretiendrait bientôt avec le président russe Vladimir Poutine, après avoir parlé plus tôt dans la journée avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens.
«Oui, je lui parlerai», a dit le président américain à une journaliste qui lui demandait s'il s'entretiendrait prochainement avec le maître du Kremlin, en marge d'un dîner avec les plus grands patrons de la tech aux Etats-Unis.
Source: AFP
Une frappe russe fait trois morts dans la région ukrainienne de Kharkiv
Une frappe de drones russes a fait trois morts dans la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur régional Oleg Synegoubov jeudi soir.
«Vers 21h30 (20h30, heure suisse) les Russes ont attaqué le village de Khotymlia avec des drones», a-t-il écrit sur la messagerie Telegram «Deux hommes âgés de 40 ans sont morts» dans cette attaque et «une civile de 25 ans a également été tuée», détaille-t-il.
Deux hommes ont aussi été blessés et hospitalisés, a-t-il indiqué, précisant que certaines des victimes travaillaient à la réparation des routes.
Source: AFP
Trump a demandé aux Européens de «faire pression» sur la Chine, alliée de Moscou
Donald Trump a demandé jeudi aux dirigeants européens de «faire pression sur le plan économique sur la Chine à cause de son soutien à l'effort de guerre russe», selon un haut responsable de la Maison Blanche.
Le président américain, pendant une conversation avec des dirigeants alliés de l'Ukraine réunis à Paris, a aussi dit que «l'Europe devait cesser d'acheter du pétrole russe», a indiqué cette même source à l'AFP, sous couvert d'anonymat.
Source: AFP
Zelensky dit avoir évoqué avec Trump des sanctions contre Moscou et la protection du ciel ukrainien
Volodymyr Zelensky a indiqué jeudi avoir évoqué avec son homologue américain Donald Trump l'adoption de nouvelles sanctions contre la Russie et la protection du ciel ukrainien contre les attaques russes, lors d'une conversation téléphonique avec des dirigeants européens après le sommet des alliés de Kiev à Paris.
«Nous avons examiné différentes options, dont la plus importante est la pression, en recourant à des mesures fortes, notamment économiques (...). Nous avons également discuté de la protection maximale du ciel ukrainien», a déclaré le président ukrainien sur Facebook.
Source: AFP
L'Italie répète qu'elle n'enverra pas de troupes en Ukraine
L'Italie a réitéré jeudi qu'elle ne déploierait pas de troupes en Ukraine, à l'issue d'une réunion des alliés de Kiev consacrée aux garanties de sécurité pour ce pays.
Au cours de la réunion à Paris, à laquelle elle participait en visio conférence, la Première ministre Giorgia Meloni a souligné «l'indisponibilité de l'Italie à envoyer des soldats en Ukraine», selon un communiqué de la présidence du Conseil, ajoutant que Rome pouvait «soutenir un éventuel cessez-le-feu par le biais d'initiatives de surveillance et de formation à l'extérieur des frontières ukrainiennes».
Source: AFP
Trump «très mécontent» des achats de pétrole russe par l'UE, affirme Zelensky
Donald Trump est «très mécontent» des achats de pétrole russe par des pays de l'UE, a affirmé Volodymyr Zelensky à la suite d'une conversation téléphonique jeudi entre le président américain et des dirigeants européens depuis Paris.
«Il est très mécontent que du pétrole russe soit acheté par l'Europe», a déclaré Zelensky en citant la Slovaquie et la Hongrie, lors d'une conférence de presse conjointe avec Emmanuel Macron à l'Elysée.
Source: AFP
Zelensky salue une avancée «concrète» après l'engagement de 26 pays pour l'Ukraine après un cessez-le-feu
Vingt-six pays, essentiellement européens, se sont «engagés» à participer à une «force de réassurance» dans le cadre d'un futur cessez-le-feu russo-ukrainien, en déployant des troupes en Ukraine ou en étant «présents sur le sol, en mer ou dans les airs», a annoncé jeudi Emmanuel Macron.
«Cette force n'a pas pour volonté ou pour objectif de mener quelque guerre contre la Russie», a dit le président français devant la presse à Paris après une réunion de la «Coalition des volontaires», ces Etats essentiellement européens soutenant l'Ukraine et après un contact téléphonique entre les principaux alliés européens et Donald Trump.
Zelensky satisfait
Volodymyr Zelensky a salué jeudi l'engagement pris par 26 pays, «26 pays ont convenu de fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Je pense qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis un long moment, c'est la première avancée concrète aussi sérieuse», a déclaré le président ukrainien depuis Paris, aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron.
Source: AFP
Les Américains «ont été très clairs» sur leur participation aux garanties de sécurité
Le président français Emmanuel Macron a affirmé que les Etats-Unis avaient été «très clairs» sur «leur volonté de faire partie des garanties de sécurité» en Ukraine, après un éventuel accord de paix entre Kiev et la Russie.
«Il n'y a pas de doute», a insisté Emmanuel Macron après une réunion de la «coalition des volontaires», ces pays essentiellement européens soutenant l'Ukraine et après un contact téléphonique entre les principaux alliés européens et Donald Trump.
Le président français avait indiqué un peu plus tôt que le soutien américain à ces garanties de sécurité serait finalisé dans «les prochains jours».
Source: AFP
Deux démineurs du Conseil danois pour les réfugiés tués dans une attaque russe
Une attaque russe dans le nord de l'Ukraine a tué jeudi deux démineurs du Conseil danois pour les réfugiés (DRC), qui travaillaient dans une zone précédemment occupée par les forces de Moscou, a déclaré le gouverneur local.
«Les Russes ont délibérément pris pour cible les travailleurs de la mission de déminage humanitaire du Conseil danois pour les réfugiés», a indiqué sur Telegram le gouverneur de la région de Tchernihiv (nord), Vyatcheslav Tchaous, précisant que «deux personnes ont été tuées».
Source: AFP