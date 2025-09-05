il y a 45 minutes

Pour Poutine, n'importe quelle force occidentale sera une «cible légitime» pour l'armée russe

N'importe quelle force occidentale en Ukraine sera une «cible légitime» pour l'armée russe, a prévenu vendredi le président russe Vladimir Poutine, au lendemain d'une réunion des alliés européens de Kiev consacrée aux garanties de sécurité.

Poutine s'exprime lors d'une séance plénière du Forum économique oriental 2025 (EEF) sur l'île Russky à Vladivostok, en Russie. Photo: IMAGO/SNA

«Si des forces, quelles qu'elles soient, y mettent les pieds, surtout maintenant au moment où des combats sont en cours, nous partirons du principe qu'elles seront des cibles légitimes» pour l'armée russe, a déclaré Poutine, lors d'un Forum économique de l'Est à Vladivostok (Extrême-Orient).

«Et si des décisions sont obtenues pour aboutir à la paix, à une paix durable, je ne vois tout simplement pas de sens à leur présence» sur le territoire ukrainien, a-t-il ajouté en appelant à ce que «personne ne doute que la Russie respecte pleinement» les futures garanties de sécurité pour l'Ukraine.

Lors du sommet de la Coalition des volontaires co-dirigée par le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer, 26 pays, essentiellement européens, se sont «formellement engagés» jeudi à «déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs», a déclaré Macron.

En vertu de ces plans, dont il s'est refusé à fournir des détails et à préciser les contributions pays par pays, «le jour où le conflit s'arrête, les garanties de sécurité se déploient», a-t-il expliqué, que ce soit via un «cessez-le-feu», un «armistice» ou un «traité de paix». Il ne s'agit donc pas «de mener quelque guerre contre la Russie» mais de la dissuader d'attaquer à nouveau l'Ukraine à l'avenir, a-t-il dit.

Source: AFP