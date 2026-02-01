Drones russes sur Starlink: Kiev remercie Musk

Kiev remercie Musk

Le ministre ukrainien de la Défense a remercié dimanche Elon Musk et son entreprise SpaceX pour avoir pris des mesures pour empêcher la Russie d'utiliser les systèmes de communication par satellites Starlink pour faire voler ses drones au-dessus de l'Ukraine.

«Les premières mesures donnent déjà des résultats (...) Merci d'être avec nous. Vous êtes un vrai champion de la liberté et vrai ami du peuple ukrainien», a indiqué sur X le ministre Mykhaïlo Fedorov, s'adressant à Elon Musk.

Il répondait à un message, publié dimanche, du milliardaire américain: «Il semble que les mesures que nous avons prises pour empêcher l'usage non-autorisé de Starlink par la Russie ont fonctionné. Faites-nous savoir si d'autres mesures sont nécessaires», a écrit Elon Musk sur X.