Guerre en Ukraine
Drones russes sur Starlink: Kiev remercie Musk

Le conflit en Ukraine se poursuit sans relâche alors que la population civile et les infrastructures subissent des pertes considérables. Des pourparlers de paix sont en cours, avec Donald Trump comme médiateur.
Publié: il y a 57 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
il y a 43 minutes

Kiev remercie Musk

Le ministre ukrainien de la Défense a remercié dimanche Elon Musk et son entreprise SpaceX pour avoir pris des mesures pour empêcher la Russie d'utiliser les systèmes de communication par satellites Starlink pour faire voler ses drones au-dessus de l'Ukraine.

«Les premières mesures donnent déjà des résultats (...) Merci d'être avec nous. Vous êtes un vrai champion de la liberté et vrai ami du peuple ukrainien», a indiqué sur X le ministre Mykhaïlo Fedorov, s'adressant à Elon Musk.

Il répondait à un message, publié dimanche, du milliardaire américain: «Il semble que les mesures que nous avons prises pour empêcher l'usage non-autorisé de Starlink par la Russie ont fonctionné. Faites-nous savoir si d'autres mesures sont nécessaires», a écrit Elon Musk sur X.

07:02 heures

Une frappe russe fait deux morts à Dnipro

Deux personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche par une frappe de drones russes sur la ville de Dnipro, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé l'administration régionale.

«L'attaque a eu lieu la nuit. Un incendie s'est déclaré, une maison privée a été détruite, deux autres ont été endommagées», a écrit dimanche matin sur Telegram le chef de l'administration régionale de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja. Il a précisé que les victimes étaient un homme et une femme.

Cette attaque est intervenue alors qu'une pause des frappes russes sur la capitale Kiev, acceptée par le président russe Vladimir Poutine à la demande de son homologue américain Donald Trump, doit prendre fin dimanche.

Source: AFP

31.01.2026, 20:22 heures

Les émissaires russes et états-uniens saluent une rencontre «constructive»

Les émissaires américain et russe, Steve Witkoff et Kirill Dmitriev, ont affirmé avoir eu samedi des discussions «constructives» lors d'une rencontre en Floride, dans le cadre de la médiation des Etats-Unis pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine.

«Nous sommes encouragés par cette réunion qui montre que la Russie s'efforce d'oeuvrer pour la paix en Ukraine», a écrit M. Witkoff sur la plateforme X, saluant un échange «productif». Il a précisé que la délégation américaine comprenait également le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, et le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner. Aucune des parties n'a fourni de détails sur le contenu précis des discussions.


Source: AFP

31.01.2026, 20:13 heures

Kiev se prépare à des rencontre diplomatique pour faire avancer les négociations

Volodymyr Zelensky a affirmé samedi que Kiev se préparait à des rencontres diplomatiques «la semaine prochaine» pour faire avancer les négociations avec Moscou, semblant écarter une possible réunion prévue jusqu'alors dimanche à Abou Dhabi entre délégations ukrainienne et russe.

«Nous sommes en contact permanent avec la partie américaine et attendons qu'elle nous fournisse des précisions concernant les prochaines réunions. L'Ukraine est prête à travailler dans tous les formats de travail. Il est important que ces réunions aient lieu et qu'elles débouchent sur des résultats concrets. Nous comptons sur des rencontres la semaine prochaine et nous nous y préparons», a déclaré le président ukrainien, lors de son allocution quotidienne.

Source: AFP

31.01.2026, 11:24 heures

Le métro de Kiev fermé temporairement

Le métro de Kiev a été temporairement fermé samedi en raison d'une pénurie d'électricité, a annoncé l'exploitant, alors que les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont fait l'objet d'une récente série d'attaques russes.

«En raison d'une panne d'alimentation en provenance des centres d'approvisionnement externes, le service des rames et le fonctionnement des escalators ont été suspendus dans le métro», a annoncé Kiev Metro dans un message publié sur Facebook.

Source: AFP

30.01.2026, 12:04 heures

Zelensky accepte le principe d'une trêve énergétique avec la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accepté, dans des propos publiés vendredi, le principe d'un arrêt mutuel des frappes sur les infrastructures énergétiques avec la Russie, au lendemain de l'annonce par Donald Trump d'une supposée trêve sur fond de températures glaciales en Ukraine.

Photo: AFP

Source: AFP

30.01.2026, 11:41 heures

Le Kremlin confirme que Trump a demandé à Poutine d'arrêter les frappes sur Kiev

Le Kremlin a affirmé vendredi que le président américain Donald Trump avait demandé à son homologue russe Vladimir Poutine de cesser jusqu'au 1er février les frappes sur la ville de Kiev, où le réseau énergétique a souffert des bombardements précédents.

«Le président Trump a adressé une demande personnelle au président Poutine afin qu'il s'abstienne pendant une semaine, jusqu'au 1er février, de lancer des frappes sur Kiev, dans le but de créer des conditions favorables à la tenue de négociations», a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, sans toutefois préciser quand cette demande a été faite. Trump avait fait une annonce similaire jeudi, sans non plus en préciser les modalités.

Source: AFP

30.01.2026, 09:46 heures

Zelensky dit que la Russie a interrompu les échanges de prisonniers

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie avait interrompu les échanges de prisonniers de guerre, le dernier en date remontant à octobre 2025.

«Les Russes ont interrompu le processus. Ils ne sont pas particulièrement intéressés par l'échange de personnes, car ils ne pensent pas que cela leur apporte quoi que ce soit», a-t-il déclaré à des journalistes, dont l'AFP, dans des propos rendus publics vendredi.

Source: AFP

30.01.2026, 09:44 heures

Pas de compromis trouvé à ce stade sur les territoires, dit Zelensky

Les négociateurs à l'oeuvre pour mettre un terme à près de quatre ans de guerre en Ukraine ne sont à ce stade pas parvenus à trouver un compromis sur la question du contrôle de la région orientale de Donetsk, a déclaré le président Volodymyr Zelensky.

Photo: IMAGO/Avalon.red

«Jusqu'ici, nous n'avons pas réussi à trouver un compromis sur la question territoriale, en particulier concernant une partie de l'Est de l'Ukraine», a-t-il dit à des journalistes, dont ceux de l'AFP, dans des déclarations rendues publiques vendredi.

Source: AFP

30.01.2026, 09:43 heures

Kiev ne visera pas de cibles énergétiques russes si Moscou fait de même en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que Kiev ne visera pas de cibles énergétiques en Russie si Moscou fait de même en Ukraine, au lendemain de l'annonce par Donald Trump d'un supposé accord de la Russie pour s'abstenir de viser ces installations.

«Si la Russie ne frappe pas nos infrastructures énergétiques – installations de production ou tout autre infrastructure énergétique –, nous ne frapperons pas les leurs», a déclaré Zelensky à des journalistes, dont ceux de l'AFP, dans des déclarations rendues publiques vendredi.

Source: AFP

