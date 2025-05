Attaque massive sur Kiev avant un deuxième échange de prisonniers

Une attaque massive de drones et de missiles russes sur Kiev a fait au moins 15 blessés tôt samedi matin, jour où les deux belligérants doivent procéder à la deuxième phase d'un échange record de prisonniers.

Un résident à l'intérieur de son appartement endommagé par un drone à Kiev, le 24 mai 2025. Photo: keystone-sda.ch

«La capitale et sa région subissent à nouveau une attaque massive de l'ennemi. Les systèmes de défense antiaérienne fonctionnent en permanence à Kiev et dans sa banlieue», a indiqué sur Telegram le maire de Kiev, Vitali Klitschko.

Les forces aériennes ont affirmé dans un communiqué avoir «abattu six missiles balistiques Iskander-M/KN-23 et neutralisé 245 UAV ennemis de type Shahed», sur un total de 14 missiles balistiques et 250 drones.

Des journalistes de l'AFP ont entendu des explosions dans la nuit. Le maire et l'administration civile et militaire de Kiev ont fait état de plusieurs incendies et de chutes de débris de missiles et de drones sur des immeubles dans un grand nombre de quartiers de la ville.

Source: AFP