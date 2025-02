Donald Trump travaille sur un «deal» majeur avec la Chine

1/5 Donald Trump veut des relations appaisées avec la Chine, il travaille désormais à un accord global d'après le «New York Times». Photo: keystone-sda.ch

Nicola Imfeld

Depuis que Donald Trump est de retour dans le bureau ovale, le conflit commercial avec le monde s'envenime, en particulier avec la Chine. Mais le président veut apparemment stopper cette escalade. C'est en tout cas ce que rapporte mercredi le «New York Times», en se basant sur plusieurs sources anonymes de l'entourage de Trump.

Selon leurs informations, ce marché porterait sur plusieurs points: suppression des droits de douane punitifs, sécurité nucléaire, nouvelles technologies, prévention des pandémies, guerre d'agression russe en Ukraine et dollar américain en tant que monnaie mondiale. Les forces motrices derrière cet accord souhaité avec la Chine seraient le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick, le secrétaire au Trésor Scott Bessent ainsi qu'Elon Musk.

L'expert Michael Pillsbury a fait savoir au «New York Times» que le président américain lui avait déjà dit il y a quelques mois qu'il souhaitait conclure avec le président chinois Xi Jinping un accord qui profiterait aux deux parties. «Le débat interne a commencé», a déclaré l'expert, qui avait conseillé Trump lors de la négociation d'un accord commercial avec la Chine au cours de son premier mandat.

1 Droits de douane punitifs

La suppression de certains droits de douane punitifs est dans l'intérêt particulier de la Chine. Au cours de ses quatre premières semaines, il a mis Xi Jinping sous pression: le 1er février, Trump a augmenté de 10% les droits de douane punitifs sur les importations chinoises. En réaction, la Chine a annoncé des contre-taxes, dont 15% sur le charbon et le gaz naturel liquéfié et 10% sur le pétrole brut et les machines agricoles en provenance des Etats-Unis. Elles sont entrées en vigueur le 10 février. Le même jour, Trump a répliqué en imposant des droits de douane sur l'acier et l'aluminium d'un montant de 25%, applicables à l'échelle mondiale.

Selon le «New York Times», Xi Jinping devrait chercher à obtenir une exemption de certains droits de douane dans le cadre d'un méga-accord. La levée des contrôles à l'exportation, qui ont limité l'accès de la Chine aux technologies américaines avancées, pourrait également être évoquée, selon le rapport.

La guerre commerciale avec la Chine est âgée de déjà sept ans: en janvier 2018, Trump avait imposé divers droits de douane sur des produits chinois en réponse à des «pratiques commerciales déloyales» et au «vol de propriété intellectuelle». Les droits de douane punitifs concernaient plus de 1300 catégories de produits, dont des pièces d'avion, des batteries, des téléviseurs et des appareils médicaux. La Chine a réagi en imposant des droits de douane réciproques sur des produits américains tels que l'aluminium, les voitures, le porc et le soja. Joe Biden a maintenu la politique de Trump contre la Chine pendant ses années à la Maison Blanche.

2 Sécurité nucléaire

Trump veut mener des discussions avec la Russie et la Chine sur ce point plus que sensible. Son objectif? Réduire de moitié les dépenses de défense des trois pays. Dans le rapport du «New York Times», la sécurité nucléaire est également mentionnée comme un point central du deal que Trump souhaite conclure avec la Chine. Il souhaiterait ainsi régler la question de la sécurité des armes nucléaires «d'homme à homme» avec Xi Jinping. On ne sait pas encore comment pourrait se présenter en détail un accord sur un tel sujet.

3 Dollar américain

Selon le rapport, Donald Trump veut également obtenir des Chinois un engagement en faveur du dollar américain. Actuellement, la Chine et la Russie s'efforcent, avec d'autres pays des Brics, de trouver une alternative à cette monnaie mondiale qu'est le dollar, ce qui a particulièrement irrité Trump. Après son élection en décembre, le président américain avait évoqué des droits de douane punitifs à hauteur de 100% contre tous les pays des Brics si ceux-ci devaient introduire une nouvelle monnaie de référence.

«Nous exigeons de ces pays qu'ils s'engagent à ne pas créer une nouvelle monnaie Brics, ni à soutenir une autre monnaie», avait alors écrit Trump sur sa plateforme Truth Social. Si les Chinois s'engageaient à soutenir le dollar américain dans le cadre d'un grand accord, ce serait également un signe fort envoyé à la Russie.

4 Ukraine et Corée du Nord

Selon le «New York Times», l'accord avec la Chine pourrait également se concentrer sur la situation militaire mondiale. On évoque concrètement la collaboration entre Washington et Pékin pour le maintien de la paix avec la Corée du Nord et la reconstruction de l'Ukraine, même si les détails concrets ne sont pas encore mentionnés.

Le fait que Trump veuille impliquer la Chine, notamment sur le thème de l'Ukraine, n'est toutefois pas nouveau. Lors de son discours au Forum économique mondial de Davos, il a déclaré: «Nous espérons que la Chine pourra nous aider à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Chine a une grande influence sur la situation et nous sommes prêts à travailler avec elle.» Mardi déjà, les choses ont commencé à bouger dans le débat sur la fin de la guerre en Ukraine: le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov au sein de la capitale saoudienne.