Au lendemain de Dnipro, des attaques russes font au moins trois morts en Ukraine

De nouveaux bombardements russes sur l'Ukraine ont fait au moins trois morts dimanche, au lendemain de frappes particulièrement intenses, suivies selon les autorités russes par une attaque ukrainienne mobilisant des centaines de drones.

Alors que le pays s'apprête à commémorer les 40 ans de la pire catastrophe nucléaire civile de l'histoire, à Tchernobyl, les autorités ukrainiennes ont annoncé au petit matin des frappes russes visant des infrastructures dans les régions de Tcheniguiv (nord) et Odessa (sud), sans victimes annoncées dans l'immédiat.

Dans celle de Soumy (nord-est), une attaque de drones a fait deux morts, des hommes de 48 et 72 ans, dans la localité de Bilopillia à cinq kilomètres de la frontière russe, selon Oleg Grygorov, le chef de l'administration militaire locale.

Dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), des bombardements mobilisant drones et missiles ont fait un mort et quatre blessés, selon le chef de l'administration militaire, Olexandre Ganja.

Source: AFP