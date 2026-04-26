Au lendemain de Dnipro, des attaques russes font au moins trois morts en Ukraine
De nouveaux bombardements russes sur l'Ukraine ont fait au moins trois morts dimanche, au lendemain de frappes particulièrement intenses, suivies selon les autorités russes par une attaque ukrainienne mobilisant des centaines de drones.
Alors que le pays s'apprête à commémorer les 40 ans de la pire catastrophe nucléaire civile de l'histoire, à Tchernobyl, les autorités ukrainiennes ont annoncé au petit matin des frappes russes visant des infrastructures dans les régions de Tcheniguiv (nord) et Odessa (sud), sans victimes annoncées dans l'immédiat.
Dans celle de Soumy (nord-est), une attaque de drones a fait deux morts, des hommes de 48 et 72 ans, dans la localité de Bilopillia à cinq kilomètres de la frontière russe, selon Oleg Grygorov, le chef de l'administration militaire locale.
Dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), des bombardements mobilisant drones et missiles ont fait un mort et quatre blessés, selon le chef de l'administration militaire, Olexandre Ganja.
Source: AFP
Au moins six personnes ont été tuées dans la ville de Dnipro
Au moins six personnes ont été tuées et 47 autres blessées dans la ville de Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine, soumise à des vagues de frappes russes «pendant plus de 20 heures», ont annoncé samedi les autorités ukrainiennes.
Disant agir en réponse à des attaques ukrainiennes contre des infrastructures civiles russes, la Russie a affirmé avoir mené une «frappe massive» contre «des installations du complexe militaro-industriel et du secteur énergétique, ainsi que des infrastructures portuaires».
«Ils ont visé des quartiers résidentiels»
«Pendant plus de 20 heures atroces, les Russes ont attaqué Dnipro par vagues», a affirmé le chef de l'administration militaire régionale de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja, sur Telegram.
«Ils ont frappé avec des missiles et des drones. Ils ont frappé délibérément. Ils ont visé des quartiers résidentiels», a-t-il ajouté. «Le bilan y est de six morts et de 47 blessés, dont deux se trouvent dans un état critique», selon lui.
Source: AFP
Zelensky annonce un renforcement de la coopération entre Kiev et Bakou
Volodymyr Zelensky, lors de sa première visite en Azerbaïdjan depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, a annoncé samedi un renforcement de la coopération entre Kiev et Bakou en matière de sécurité et d'énergie.
«Nous avons signé six documents aujourd'hui», a dit le président ukrainien après une rencontre avec son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliev. «Ceux-ci couvrent divers domaines. Aujourd'hui, le principal est la sécurité», a-t-il ajouté. Zelensky n'a pas fourni de détails sur cette coopération bilatérale renforcée.
L'Ukraine et l'Azerbaïdjan, deux anciennes républiques soviétiques, ont de bonnes relations. Les relations entre Moscou et Bakou se sont à l'inverse tendues, notamment après que 38 personnes ont péri quand la défense antiaérienne russe a par erreur abattu un avion de ligne azerbaïdjanais le 25 décembre 2024.
Source: AFP
Au moins 5 morts et 34 blessés dans une frappe russe à Dnipro
Au moins cinq personnes ont été tuées et 34 autres blessées, parmi lesquelles deux enfants, dans des frappes russes à Dnipro, ont annoncé samedi les autorités ukrainiennes. La ville avait déjà été prise pour cible à plusieurs reprises ces derniers jours.
«Un garçon de 9 ans reçoit des soins en ambulatoire. Une adolescente de 17 ans a été hospitalisée dans un état jugé modérément grave», a indiqué plus tôt sur Telegram le chef de l'administration militaire régionale de Dnipropetrovsk Oleksandr Ganja. Des photos et vidéos publiées par le responsable ukrainien montrent un immeuble largement démoli et des secouristes extrayant un corps dans un sac noir.
Par ailleurs, une personne a par ailleurs été tuée et quatre autres ont été blessées par un tir de drone russe contre un minibus civil dans la région de Zaporijjia (sud), a annoncé le chef de l'administration régionale, Ivan Fedorov, sur Telegram.
Le président Volodymyr Zelensky a réclamé de nouvelles sanctions contre Moscou. «Chaque frappe de ce type doit rappeler à nos partenaires que la situation exige une action immédiate et décisive. Nous avons besoin d'un renforcement rapide de notre défense aérienne», a écrit le président ukrainien sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Zelensky arrive en Azerbaïdjan pour parler «sécurité et énergie» (responsable ukrainien à l'AFP)
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé en Azerbaïdjan vendredi pour des entretiens devant porter sur la sécurité et l'énergie, a déclaré à l'AFP un haut responsable ukrainien.
«Nous avons atterri en Azerbaïdjan», a dit ce responsable, ajoutant que la visite avait pour objectif "la coopération et la coordination en matière de sécurité et d'énergie".
Source: AFP
Moscou et Kiev annoncent avoir échangé 193 prisonniers de guerre de chaque camp
Moscou et Kiev ont annoncé vendredi avoir échangé 193 prisonniers de guerre de chaque camp, l'armée russe précisant que les Emirats arabes unis et les Etats-Unis ont apporté leur médiation à ce nouvel échange.
«A l'heure actuelle, les militaires russes se trouvent sur le territoire de la République de Belarus, où ils reçoivent l'aide psychologique et médicale nécessaire», a indiqué l'armée russe dans un communiqué sur Max.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé le retour de 193 combattants ukrainiens. «Ils ont défendu l'Ukraine sur divers fronts. Parmi eux se trouvent ceux contre qui la Russie a engagé des poursuites pénales, ainsi que des blessés», a-t-il précisé sur X.
Source: AFP
Deux morts et 14 blessés dans des frappes russes sur Odessa
Des frappes russes sur la ville d'Odessa, dans la sud de l'Ukraine, ont fait deux morts et 14 blessés, ont annoncé vendredi les services d'urgence. Les frappes ont touché quatre bâtiments dans cette ville située au bord de la mer Noire. «Au total, l'attaque russe a tué deux personnes et en a blessé 14», ont indiqué les services d'urgence sur Telegram.
L'Ukraine est soumise quotidiennement à des frappes de drones et de missiles russes depuis le début de la guerre déclenchée par Moscou en février 2022. Ces frappes avaient déjà fait quatre morts jeudi à Dnipro (centre) et Jytomyr (nord-ouest). Régulièrement ciblée, Odessa avait déploré 9 morts le 16 avril.
Selon un rapport de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU) publié début janvier, près de 15'000 civils ukrainiens ont été tués et 40'600 blessés depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022. L'année 2025 a été la plus meurtrière après 2022, avec plus de 2500 civils tués, selon ce document.
Les dirigeants européens réunis en sommet à Chypre ont célébre aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky la validation d'un prêt de 90 milliards d'euros à Kiev, crucial pour la défense du pays, longtemps bloqué par le Hongrois Viktor Orban.
Source: AFP
L'Ukraine «mérite une pleine adhésion» à l'UE, pas "symbolique", martèle Zelensky
L'Ukraine «mérite une pleine adhésion» à l'UE, pas «symbolique», a déclaré jeudi Volodymyr Zelensky depuis l'avion le menant à Chypre où il doit assister à un sommet de l'UE.
«Soyons justes. L'Ukraine n'a pas besoin d'une adhésion symbolique à l'UE. L'Ukraine se défend elle-même et défend sans aucun doute l'Europe (...), non pas symboliquement, mais réellement» en se battant contre l'invasion russe, a déclaré Volodymyr Zelensky.
«Nous méritons une pleine adhésion à l'UE», a-t-il ajouté en réagissant à la publication du journal Financial Times selon laquelle Paris et Berlin veulent offrir à ce stade à l'Ukraine des avantages symboliques.
Le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine définitivement validé
L'Union européenne a définitivement approuvé un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, et de nouvelles sanctions contre la Russie, après la levée d'un véto de la Hongrie, a indiqué jeudi la présidence chypriote de l'UE.
«L'impasse est levée», s'est félicitée la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas sur X. «L'économie de guerre de la Russie est sous une pression croissante, tandis que l'Ukraine bénéficie d'un soutien majeur», a-t-elle ajouté.
Au moins deux morts, un disparu et huit blessés dans une attaque russe à Dnipro
Au moins deux personnes ont été tuées, une est portée disparue et huit autres ont été blessées dans une attaque russe à Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, ont annoncé jeudi les autorités régionales.
«Deux personnes ont été tuées et huit autres blessées. (...) Une personne est toujours portée disparue», a écrit sur Telegram le responsable de l'administration régionale de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.
Source: AFP
Les progrès de l'UE visant à accorder un prêt à Kiev envoient «le bon signal»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé mercredi que les progrès réalisés le même jour par l'Union européenne en vue de débloquer un important prêt à Kiev envoyaient «le bon signal».
«Notre accord avec l'Union européenne pour débloquer un paquet d'aide de 90 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine sur deux ans, ainsi qu'un nouveau paquet de sanctions contre la Russie (...), entre désormais en oeuvre», a-t-il noté après un premier feu vert de l'UE, permis par la levée attendue du veto hongrois.
«Ce déblocage envoie le bon signal dans les circonstances actuelles. La Russie doit mettre fin à sa guerre», a-t-il estimé.
Source: AFP