L'UNICEF alerte: 250 millions d'enfants, soit un sur sept, ont vu leur scolarité perturbée par des chocs climatiques extrêmes en 2024. L'impact de la crise sur l'éducation est négligé et les plus jeunes sont particulièrement touchés, déplore l'organisation.

Les écoliers ne peuvent pas se concentrer dans des classes qui n'offrent aucun répit face à la chaleur étouffante ou si leur établissement a été emporté par les crues, estime l'UNICEF (archives). Photo: PETER SCHNEIDER

ATS Agence télégraphique suisse

Typhons, canicules, inondations: des événements météorologiques extrêmes ont perturbé la scolarité de 250 millions d'enfants dans le monde en 2024, soit un enfant sur sept, a indiqué l'UNICEF jeudi. L'organisation déplore un impact «négligé» de la crise climatique.

«Les enfants sont plus vulnérables aux impacts des crises liées aux événements météorologiques, notamment aux vagues de chaleur, aux tempêtes, aux sécheresses et aux inondations, qui sont plus intenses et plus fréquentes» en raison du réchauffement de la planète, a déclaré la patronne de l'agence onusienne Catherine Russell dans un communiqué.

«L'organisme des enfants est particulièrement vulnérable. Leur température augmente plus rapidement et redescend plus lentement que celle des adultes, car ils transpirent de manière moins efficace. Les enfants ne peuvent pas se concentrer dans des classes qui n'offrent aucun répit face à la chaleur étouffante et ils ne peuvent pas non plus se rendre à l'école si la route est sous l'eau ou si leur établissement a été emporté par les crues».