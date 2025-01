L'ONU lance un appel aux dons de 1,43 milliard de dollars pour aider la Somalie. Près de six millions de Somaliens auront besoin d'aide humanitaire en 2025, face à une crise complexe alimentée par les conflits, l'insécurité et les catastrophes climatiques.

En Somalie, six millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire

En Somalie, six millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire

En Somalie, 1,6 million d'enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë d'ici à juillet (archive). Photo: imago images/photothek

Près de six millions de Somaliens auront besoin d'aide humanitaire en 2025, a indiqué mercredi l'ONU. Il a lancé un appel aux dons de 1,43 milliard de dollars pour aider une partie d'entre eux.

Le plan humanitaire 2025 identifie 5,98 millions de personnes dans le besoin, dont 3,5 millions de déplacés, dans ce pays de la corne de l'Afrique. La Somalie est minée par une insurrection islamiste, de récentes catastrophes climatiques et des conflits politiques chroniques. Mais dans un contexte de crise chronique de financement de l'aide humanitaire, l'appel aux dons de 1,43 milliard de dollars vise seulement 4,6 millions de personnes parmi les plus vulnérables.

Conflits, insécurité et pauvreté

«La Somalie continue à faire face à une crise humanitaire complexe et prolongée, alimentée par les conflits, l'insécurité, la pauvreté, les déplacements généralisés, les chocs climatiques, les épidémies et le manque d'accès aux services de base», a commenté dans un communiqué le bureau des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA). Celui-ci souligne qu'au moins 4,4 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire grave et que 1,6 million d'enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë d'ici à juillet.

Le plan met particulièrement en avant les risques liés aux catastrophes climatiques renforcées par le réchauffement de la planète, soulignant les impacts sur l'agriculture d'une alternance entre sécheresses et inondations. «Les Somaliens récupèrent encore des impacts de la sécheresse historique de 2020 à 2023 et des inondations de la fin 2023 et la mi-2024, mais le pays pourrait encore une fois se diriger vers une nouvelle sécheresse de plusieurs saisons», met en garde le plan humanitaire.