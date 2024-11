«J'ai fini par trouver ma place dans des rôles très personnalisés», a déclaré Timothée Chalamet, lors d'une interview pour Apple Music. Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

«On m'a affirmé que je n'avais pas le corps adapté [à certains rôles]. Je me souviens qu'un agent m'avait appelé pour me dire que je devais prendre du poids. Ce n'était pas agressif, mais bon, voilà...». Voici les confidences de Timothée Chalamet, partagées lors d'une récente interview accordée au DJ Zane Lowe, pour Apple Music.

Quelques mois avant la sortie européenne du film «A complete unknown» («Un parfait inconnu»), un biopic consacré au chanteur Bob Dylan, le comédien franco-américain de 28 ans décrit en ces termes ses toutes premières auditions pour des rôles phares dans des blockbusters tels que «The Maze Runner» ou encore «Divergent». Ayant essuyé plusieurs rejets au début de sa carrière, la star de «Wonka» se souvient particulièrement de ces critiques concernant davantage son apparence physique que ses performances d'acteur.

«J'ai fini par trouver ma place»

Si le comédien a choisi de révéler cette part de son parcours, c'est parce qu'il y perçoit des parallèles intéressants avec celui de Bob Dylan, dont il endosse le rôle dans «A complete unknown»:

«J'ai fini par trouver ma place dans des rôles très personnalisés, poursuit-il, toujours au micro de Zane Lowe. Pour Bob Dylan, c'était pareil avec la musique folk. Il n'arrivait pas à faire tenir un groupe de rock 'n' roll, parce que ceux-ci étaient sans cesse récupérés par des jeunes du Minnesota, qui avaient plus d'argent que lui.» En d'autres termes, chacune des deux stars rêvait de percer dans un milieu, mais s'est vu contraint de s'adapter, pour trouver la «niche» qui les mènerait vers la célébrité.

Parmi ces rôles «personnalisés», que les producteurs semblaient juger plus adaptés à l'apparence et au style de Timothée Chalamet, on peut notamment citer le célèbre «Call me by your name» ou encore «Beautiful Boy», qui ont lancé la carrière fulgurante du jeune acteur. Comme le souligne «Variety», celui-ci n'a donc jamais cherché à prendre du poids ou à modifier son corps pour convenir aux exigences des producteurs de blockbusters, préférant s'orienter vers des projets qui l'accepteraient tel qu'il est.

Des films plus adaptés à son rythme

«C'étaient des films au budget plus petit, mais – je ne sais pas comment le dire autrement – plus affables, qui démarraient dans un univers proche du théâtre. C'est là que j'ai trouvé mon rythme, ma confiance en moi, mon flow, si vous voulez!» Avec le recul, on sait désormais que ce choix ingénieux l'a quand même mené à briller dans de très larges productions dont «Dune» et «Wonka».

Et le film «A complete unknown», dont la sortie romande est fixée à fin janvier 2025, ne fait pas exception. Aux côtés de Monica Bararo, Edward Norton et Elle Fanning, Timothée Chalemet incarne un tout jeune Bob Dylan, alors que celui-ci fait ses premiers pas sur l'impardonnable scène musicale new-yorkaise.