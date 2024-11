Le youtubeur Inoxtag annonce la sortie de son tout premier manga

Inoxtag, de son vrai nom Inès Benazzouz, s'est fait connaître sur YouTube, où il publie du contenu depuis 2015. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le youtubeur a publié le même jour une vidéo sur YouTube dévoilant la sortie de «Instinct», co-écrit avec Basile Monnot et Charles Compain, et illustré par ce dernier. «Le manga suit l'histoire de Haki, un jeune homme de 19 ans doté de la capacité de percevoir l'aura et les intentions des personnes qui l'entourent», ont précisé l'éditeur et l'agence dans le communiqué.

Inoxtag, de son vrai nom Inès Benazzouz, s'est fait connaître sur YouTube, où il publie du contenu sur les jeux vidéo dès 2015. Il fait régulièrement référence à sa passion pour l'univers du manga, arborant notamment un chapeau de paille, référence au personnage de Luffy de la saga One Piece.

Mi-septembre, son documentaire «Kaizen», retraçant son ascension de l'Everest, a connu un succès spectaculaire. Projeté lors d'une séance unique au cinéma, il a attiré plus de 300'000 spectateurs en salles, et cumule depuis près de 38 millions de vues sur Youtube.