Le projet de bouclier antimissile de Trump face à de nombreux défis

Le projet de Donald Trump de construire un vaste bouclier antimissiles baptisé «Dôme d'or» fait face à de nombreux défis et pourrait s'avérer beaucoup plus coûteux que prévu par le président américain.

Le locataire de la Maison Blanche veut doter les Etats-Unis d'un système de défense efficace contre un large éventail d'armes ennemies, des missiles balistiques intercontinentaux aux missiles hypersoniques ou de croisière, en passant par les drones.

Photo: keystone-sda.ch

Il souhaite que ce système soit opérationnel d'ici à la fin de son mandat. Mais, quatre mois après que le président a ordonné au Pentagone de plancher sur ce projet, peu de détails ont émergé.

«Les principaux défis seront le coût, l'industrie de défense et la volonté politique. Ils peuvent tous être surmontés, mais il faudra se concentrer et établir des priorités», juge Melanie Marlowe, du Centre d'études stratégiques et internationales.

Source: AFP